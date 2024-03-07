Як біженці з України вплинули на економіку Польщі: дослідження

Яке становище українських біженців на ринку праці у Польщі, РБК-Україна розповідає з посиланням на reliefweb.int .

Ситуація із українськими біженцями у Польщі

Компанія Deloitte спільно з УВКБ ООН проаналізувала вплив, який українські біженці справляють на економіку Польщі.

Станом на жовтень 2023 року у Польщі проживали майже 1 млн українських біженців (957 тис. людей). Це переважно жінки (41%) та діти (40%). У майже половині всіх домогосподарств біженців була людина з хронічним захворюванням, у майже 10% сімей – особа з інвалідністю. Понад третина всіх домогосподарств біженців у Польщі – лише з одним із батьків, більше 20% сімей мали у складі людину похилого віку. Кожне десяте домогосподарство втікачів від війни складалося виключно з пенсіонерів.

Попри всі труднощі, до ринку праці українські біженці стали долучатися дуже швидко – у листопаді 2022 року рівень працевлаштування сягнув 65%, а у липні-серпні 2023 року домогосподарства українських біженців переважно самі себе утримували, отримуючи 80% доходів від роботи.

Фото: Біженці швидко долучилися до ринку праці (unsplash.com)

У липні-серпні 2023 року 56% біженців декларували наявність вищої освіти та їхній рівень зайнятості був майже на третину вищий, ніж серед інших груп.

Але біженці з України ще не повністю вивчили польську мову для ринку праці. У листопаді не володіли польською 21% опитаних. У червні 2023 року 40% офіційно працевлаштованих біженців працювали на роботі, яка не потребує кваліфікації. Для половини опитаних мовний бар'єр обмежував доступ до послуг, а для 34% – до ринку праці.

Становище українських біженців на ринку праці

В даний час у Польщі працюють 225-350 тис. біженців із України. Їхню інтеграцію полегшив високий рівень освіти та велика кількість вакансій у Польщі.

Високий рівень зайнятості стосується й підприємців. 5% біженців зареєстрували власний бізнес або працюють як фрілансери. Згідно з опитуванням, у 2023 році біженці були найбільше зайняті:

на виробництві (14%);

у закладах розміщення та харчування (12%);

у торгівлі та ремонті (6%).

Згідно з результатами опитування 2023 року, 20% українських біженців заробляли менше 3 000 злотих (697 євро), 41% заробляли від 3 000 до 6 000 злотих (1395 євро), 12% заробляли більше 6 000 злотих.

Фото: Робота на виробництві (gettyimages.com)

Рівень життя українських біженців може бути значно нижчим, ніж у місцевих жителів навіть при однакових доходах через відсутність житла, звертають увагу у звіті.

Податки українських біженців компенсували допомогу

"Ми знаходимо, що біженці з України, які залишаються в Польщі як робітники, підприємці, споживачі та платники податків мають позитив вплив на економічний результат, який зросте у довгостроковій перспективі", – зазначають автори дослідження.

Загалом доходи держави (ВВП) зросли на 0,8-1,1% у 2022 році та на 1,05-1,45% у 2023 році. У грошовому еквіваленті це становить 10,1-13,7 млрд злотих у 2022 році та 14,7-19,9 млрд злотих у 2023 році.

"Якщо оцінки державних витрат на біженців у 15 млрд злотих у 2022 році та 5 млрд злотих у 2023 році точні, можна зробити висновок, що вони були більш ніж компенсовані додатковими податковими надходженнями. У довгостроковій перспективі біженці мають збільшити річний державний дохід на близько 0,85-1,3%", – йдеться у звіті.