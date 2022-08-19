Украинцы за рубежом должны платить налоги: в каких случаях

Что такое статус "налогового резидента" и как продолжить платить налоги в Украине, если вы переехали в Европу

В связи с российской военной агрессией огромное количество украинцев были вынуждены покинуть дом и искать убежище в других государствах. Так как срок их пребывания на территории другой страны только увеличивается, они понемногу начинают устраивать быт, находят работу, отправляют детей в местные школы.

У многих начинает возникать вопрос о признании их "налоговыми резидентами" страны пребывания. Это влечет за собой обязательство уплаты налогов в этой стране.

В колонке для TRAVEL РБК-Украина юрист Stron Legal Services Алена Палий, рассказывает, как определить, есть ли у вас статус налогового резидента. Также - что делать, если у вас осталась удаленная работа в Украине и нужно ли беженцам в целом платить налоги в другой стране.

Как определить, стали ли вы "налоговым резидентом" за рубежом

Сначала нужно понять, являетесь ли вы "налоговым резидентом" той или иной страны. Для этого надо знать, какие критерии эта страна применяет для определения такого статуса. Чаще всего страны учитывают:

общее количество дней пребывания в стране в течение года; наличие центра жизненных и экономических интересов (место семейных и социальных связей, бизнес-деятельности, политической и культурной активности, место, с которого осуществляется управление недвижимостью); наличие постоянного места жительства (аренда, собственное имущество и т.п.).

Конечно, есть исключения и особенности. В том числе для тех, кто получил статус временной защиты. В Италии, например, достаточное основание для "налогового резидентства" - регистрация места проживания в местном муниципалитете теми, кто получил временною защиту. Соответствие другим обстоятельствам не требуется. Но в целом механизм определения статуса сводится к соответствию трем вышеперечисленным критериям.

Как избежать двойного налогообложения, если вы переехали за границу надолго

Сроки пребывания в стране - один из ключевых критериев для определения "налогового резидентства". В большинстве стран для возникновения вопроса о таком статусе необходимо находиться в стране свыше 183 дней в году. В некоторых странах могут устанавливать и меньший срок. При этом учитывают другие обстоятельства (например, такое может быть в Великобритании, Швейцарии).

Фото: Надо убедиться, что между страной вашего пребывания и Украиной подписана Конвенция об избежании двойного налогообложения (freepik.com)

При этом нахождение в другой стране более 183 дней не влечет потерю налогового резидентства в Украине, поэтому возникает риск обложения доходов налогами в обеих странах.

Чтобы этого избежать, надо убедиться, что между страной вашего пребывания и Украиной подписана Конвенция об избежании двойного налогообложения, которая как раз и регулирует особенности определения статуса "налогового резидента" в таких случаях и механизм зачисления налогов, уплаченных в одной стране другой (в полном размере, либо частично) и наоборот.

Становятся ли беженцы налогоплательщиками другой страны автоматически

Формально статус временной защиты или статус беженцев - это миграционный вопрос, и не имеет отношения к налогообложению. По общему правилу, статус резидента не приобретается автоматически. Чтобы получить подобный статус в какой-либо из стран, нужно заявить о себе в местную налоговую службу и подтвердить факт соответствия критериям резидентства, установленным в этой стране.

Проще говоря, если вы гражданин Украины и временно переехали в Польшу и временно там проживаете, вы не получаете автоматически статус "налогового резидента" Польши. Даже если во время регистрации в стране с целью получения права временной защиты вам выдали местный налоговый номер, вы остаетесь "налоговым резидентом" Украины.

Однако стоит поинтересоваться позицией налоговых органов страны пребывания. Ведь, к примеру, налоговая Португалии склоняется к мысли, что лицо становится "налоговым резидентом" автоматически после получения временной защиты и налогового номера, поскольку при получении временной защиты указывается местный адрес, то "считается", что лицо будет проживать на территории Португалии свыше 183 дней. Хотя это позиция очень противоречива.

Как узнать, что вы стали налоговым резидентом за рубежом

Чтобы узнать, относитесь ли Вы к "налоговым резидентам" другой страны, нужно ознакомиться с критериями определения "налогового резидентства" конкретно в вашей стране пребывания.

Лучше всего проконсультироваться по этому вопросу с представителями налоговой службы страны пребывания либо обратиться за помощью к юридическим консультантам в миграционных отделах.

Фото: Если вы переехали в Польшу и временно там проживаете, вы не получаете автоматически статус "налогового резидента" Польши (Getty Images)

При этом велика вероятность попадания под критерии "налогового резидентства" как в стране пребывания, так и в Украине.

Можно ли жить в ЕС и продолжать работать в Украине удаленно

Факт трудоустройства может учитываться при определении места жизненных и экономических интересов, когда за статус "налогового резидента" "соревнуются" две страны, но все же он не является решающим.

При этом большинство стран требует уплаты налога с таких доходов, как заработная плата, даже несмотря на то, что ее источник - за границей. Однако при наличии Конвенции украинская зарплата лица не подлежит налогообложению в стране нахождения, если лицо находится в нем не более 183 дней в течение календарного года или любого 12-месячного периода в зависимости от положений применимой Конвенции. При этом дни пребывания считаются по каждой стране в отдельности.

При превышении 183 дней пребывания в другой стране иностранный налог этой страны применяется к украинской зарплате, начисленной за период с даты переезда в такую ​​страну. Поэтому лицо должно будет отчитываться о таких доходах в налоговую службу страны пребывания и уплачивать налог в соответствии с местными процедурами.

Поскольку украинский работодатель будет продолжать удерживать украинские налоги, возникнет двойное налогообложение. Чтобы этого избежать, надо подать в Украине до 1 мая следующего года годовую декларацию о доходах с требованием к украинской налоговой службе о возврате излишне уплаченного НДФЛ.

К ней надо добавить справку о сумме уплаченного налога и сбора, а также о базе и/или объекте налогообложения, выданную налоговым органом другой страны. Стоит учитывать, что указанная справка подлежит легализации в соответствующей стране, например, путем проставления апостиля.

Фото: У украинцев с открытым ФЛП риск двойного налогообложения существенно выше (freepik.com)

Следует отметить, что некоторые страны идут навстречу украинским переселенцам и выдают разъяснения, согласно которым не облагается местным налогом и взносом на социальное страхование заработная плата от украинских работодателей резидентов Украины, приехавших в страну пребывания из-за войны (подобные разъяснения уже выпустили налоговые службы Ирландии и Польши).

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Ситуация с физическим лицом-предпринимателем более сложная. Регистрация гражданина как физического лица - предпринимателя является самостоятельным безусловным признаком "налогового резидентства" Украины. При этом подобная регистрации не исключает признания лица "налоговым резидентам" другой страны.

И в этом случае риск двойного налогообложения существенно выше, так как возникает двойное налогообложение без возможности его устранения (учитывая действующую форму декларации плательщика единого налога, не предусматривающую возможность зачисления иностранного налога в счет уплаты единого налога), а именно:

уплата в Украине единого налога по ставке 2% или 5%;

уплата налога в стране пребывания.

Как остаться налоговым резидентом Украины, не въезжая в Украину

Подтвердить свой статус "налогового резидента" Украины можно, получив соответствующую справку в налоговых органах Украины.

Получить эту справку можно, обратившись с заявлением (непосредственно в помещении налоговой, отправив почтой или заполнив заявку онлайн) в налоговые органы по месту регистрации на территории Украины. Этой справки достаточно для подтверждения "налогового резидентства" в Украине, в понимании Конвенций об избежании двойного налогообложения.

Чтобы избежать двойного налогообложения уже в Украине, оплачивая налоги в другой стране, нужно подать заявление об освобождении (уменьшении) от налогообложения доходов из источников в зарубежном государстве или заявление о возмещении уже уплаченных налогов на территории зарубежного государства.

Фото: Подтвердить свой статус "налогового резидента" Украины можно, получив соответствующую справку в налоговых органах Украины (GettyImages)

Заявления предоставляются по формам, утвержденным компетентным органом соответствующей страны, с переводом на украинский язык. Налоговые органы Украины обязаны подтверждать статус "налогового резидента" в этих формах подписью начальника налоговой инспекции и печатью.

Что грозит, если вы не платите налоги в другой стране

Последствия неуплаты налогов нужно рассматривать отдельно по каждой стране и в каждом отдельном случае. Все будет зависеть от особенностей налогообложения страны пребывания, индивидуальных обстоятельств и масштабов уклонения от налогов – это могут быть как штрафные санкции, так и тюремное заключение с дальнейшей депортацией.

Суммируя, следует отметить, что вопрос об определении статуса "налогового резидента" довольно сложный, в особенности в текущих реалиях. Для определения страны резиденции, необходимо анализировать обстоятельства каждого конкретного лица (в частности, планирует ли он возвращаться в Украину, имеет ли он в Украине и за рубежом доступное для его проживания собственное или арендованное жилье, где проживают члены его семьи, в какой стране он/она получает доходы).

Также есть вероятность решения проблемы по аналогии с 2020-2021 годами, когда ограничение передвижения людей между странами в связи с карантином (что привело к вынужденному пребыванию в другой стране более 183 дней) не имело последствием изменения налоговой резиденции лица, так как ситуация расценивалась как чрезвычайная.

Невозможность вернуться в Украину в связи с военными действиями также можно расценивать как чрезвычайное обстоятельство. Поэтому не исключено, что в ближайшем будущем появятся подобные разъяснения OECD или налоговых органов других стран, которые помогут прояснить ситуацию.

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