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"У страшних снах не уявляла". Українка поскаржилася на медицину в Канаді

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Субота 03 грудня 2022 13:20
"У страшних снах не уявляла". Українка поскаржилася на медицину в Канаді Фото: Українці прибувають в Канаду (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які прибувають в Канаду, рятуючи родини від війни, зіштовхуються із недоліками медичної системи в цій країні.

Історії невдалого "знайомства" із канадськими лікарнями збирають у соцмережах сотні коментарів від українських біженців. TRAVEL РБК-Україна розповідає про один такий нещодавній випадок.

"Тепер не розумію, що таке розвинені країни і чому в Україні такого немає"

Українка Ольга Федун днями опублікувала допис у групі Facebook "Українці в Канаді". Вона розповіла історію, як чекала із застудженими синами 1 і 4 років в черзі до лікаря більше 5 годин увечері об 11 годині.

"Черга майже не рухається і я розумію, що ми тут на ніч. Скажіть мені, будь-ласка, що це у нас просто місто маленьке і одна лікарня, що у великих містах типу Торонто чи Ванкувера такого немає", – звернулася вона до українців у групі.

Ольга додала, що у страшних снах не уявляла собі, що таке взагалі можливо, тим більше у розвинених країнах.

"Тепер я зовсім нічого не розумію, що таке розвинені країни і чому в Україні такого не буває", – поділилася вона враженням.

Під дописом зібралося понад 1300 коментарів від українців, які підтверджують схожий досвід.

&quot;У страшних снах не уявляла&quot;. Українка поскаржилася на медицину в КанадіФото: Зустріч українців в аеропорту Канади (gettyimages.com)

На стільцях у коридорі діти чекали прийому лікаря 9 годин

Після цього Ольга Федун опублікувала, чим закінчилася її історія з лікуванням дітей.

"Два мої хлопці три тижні кашляли. Ми лікувались дома. Потім у старшого почалася висока температура і продовжувалась 5 днів. На 5 день я вирішила, що достатньо, і подзвонила 811", – розповіла вона початок історії.

З медичного закладу українці не передзвонили, тому вона звернулася до "віртуального" лікаря.

"Через півгодини мене з’єднали з лікарем, яка сказала мені терміново, сьогодні їхати в emergency room. Ми приїхали в 5:40 вечора. Через 2 години нас зареєстрували. Ми почали чекати. О 3 ночі я зрозуміла, що з 10 вечора вони взагалі нікого не викликають, і що ніччю це може не обмежитися.

Після 9 годин на стільчиках, слухаючи кашель і постійний плач всіх дітей навколо, моя психіка не витримала. Я вирішила що це все, ми їдемо додому", - описала вона очікування в черзі.

Зранку жінка почала обдзвонювати walk in clinics, куди їх ніхто не хотів брати.

"Коли я була посеред повного відчаю, до нас заїхала канадська жіночка, з якою ми познайомились в церкві, привезла ялиночку. Вона сказала, що в сусідньому, ще меншому місті, є не така відома лікарня, вона завжди туди їздить, там може бути швидше, і порадила нам їхати з самого ранку", - розповідає вона.

На швидкій допомозі родині сказали, що краще і швидше приймуть в сусідный поліклініці. Українців збиралися записати на 14 годину, але пізнали український акцент і посприяли у швидшому прийомі.

"Об 11:30 ми вийшли звідти із призначеннями. Мій висновок: в Канаді медицинська система дивна, місцями дуже важка, повільна, але які тут добрі люди", - підсумувала українка.

&quot;У страшних снах не уявляла&quot;. Українка поскаржилася на медицину в КанадіФото: Підтримка України на мітингу в Канаді (gettyimages.com)

Як реагують на тему медицини українські біженці в Канаді

В коментарях люди пишуть, що за два роки проживання у Канаді їх більше всього "напружує" місцева медицина.

"В Україні, особливо у великих містах, все просунулось настільки сильно, що Канада здається країною із 90-х. Приватна медицина розвинута і доступна, можна потрапити на прийом до будь-якого лікаря прямо сьогодні. Операції, інсульти, будь-які аналізи – все зроблять за 1 день. Навіть ставлення у пологових будинках колосально змінилося. Тут – сум і печаль", - написав один із коментаторів.

"Моя знайома з Монреаля приїжджала в Україну раз на рік на місяць і щодня ходила по лікарям, обстежувалась, лікувалася, скаржилася на медицину в Канаді", - написала інша користувачка.

Втім, чимало людей, які тривалий час живуть в цій країні, пояснюють, що такі ситуації трапляються нечасто і місцеві мешканці знають лікарні без черг.

Нагадаємо, ми писали про головні помилки українців при переїзді до Канади.

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