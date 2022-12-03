"В страшных снах не представляла". Украинка пожаловалась на медицину в Канаде

Украинцы, прибывающие в Канаду, спасая семьи от войны, сталкиваются с недостатками медицинской системы в этой стране.

Истории неудачного "знакомства" с канадскими больницами собирают в соцсетях сотни комментариев от украинских беженцев. TRAVEL РБК-Украина рассказывает об одном таком недавнем случае.

"Теперь не понимаю, что такое развитые страны и почему в Украине такого нет"

Украинка Ольга Федун на днях опубликовала сообщение в группе Facebook "Украинцы в Канаде". Она рассказала историю, как ждала с простуженными сыновьями 1 и 4 лет в очереди врача более 5 часов вечером в 11 часов.

"Очередь почти не двигается и я понимаю, что мы здесь на ночь. Скажите мне, пожалуйста, что это у нас просто город маленький и одна больница, что в больших городах типа Торонто или Ванкувера такого нет", – обратилась она к украинцам в группе.

Ольга добавила, что в страшных снах не представляла себе, что такое вообще возможно, тем более в развитых странах.

"Теперь я совсем ничего не понимаю, что такое развитые страны и почему в Украине такого не бывает", – поделилась она впечатлением.

Под сообщением собралось более 1300 комментариев от украинцев, подтверждающих подобный опыт.

Фото: Встреча украинцев в аэропорту Канады (gettyimages.com)

На стульях в коридоре дети ждали приема врача 9 часов

После этого Ольга Федун опубликовала, чем закончилась ее история с лечением детей.

"Двое мои парней три недели кашляли. Мы лечились дома. Затем у старшего началась высокая температура и продолжалась 5 дней. На 5 день я решила, что достаточно, и позвонила 811", – рассказала она начало истории.

Из медицинского учреждения украинке не перезвонили, поэтому она обратилась к "виртуальному" врачу.

"Через полчаса меня соединили с врачом, которая сказала мне срочно, сегодня ехать в emergency room. Мы приехали в 5:40 вечера. Через 2 часа нас зарегистрировали. Мы начали ждать. В 3 ночи я поняла, что с 10 вечера они вообще никого не вызывают и что ночью это может не ограничиться.

После 9 часов на стульчиках, слушая кашель и постоянный плач всех детей вокруг моя психика не выдержала. Я решила, что это все, мы едем домой", - описала она ожидания в очереди.

Утром женщина принялась обзванивать walk in clinics, куда их никто не хотел брать.

"Когда я была посреди полного отчаяния, к нам заехала канадская женщина, с которой мы познакомились в церкви, привезла елочку. Она сказала, что в соседнем, еще меньшем городе есть не такая известная больница, она всегда туда ездит, там может быть быстрее , и посоветовала нам ехать с самого утра", – рассказывает она.

На скорой помощи семье сказали, что лучше и быстрей примут в соседней поликлинике. Украинцев собирались записать на 14 часов, но узнали украинский акцент и посодействовали в более быстром приеме.

"В 11:30 мы вышли оттуда с назначениями. Мой вывод: в Канаде медицинская система странная, местами очень тяжелая, медленная, но какие здесь хорошие люди", - подытожила украинка.

Фото: Поддержка Украины на митинге в Канаде (gettyimages.com)

Как реагируют на тему медицины украинские беженцы в Канаде

В комментариях люди пишут, что за два года проживания в Канаде их больше всего "напрягает" местная медицина.

"В Украине, особенно в крупных городах, все продвинулось настолько сильно, что Канада кажется страной из 90-х. Частная медицина развита и доступна, можно попасть на прием к любому врачу прямо сегодня. Операции, инсульты, любые анализы – все сделают за 1 день. Даже отношение в роддомах колоссально изменилось. Здесь – грусть-печаль", - написал один из комментаторов.

"Моя знакомая из Монреаля приезжала в Украину раз в год в месяц и ежедневно ходила по врачам, обследовалась, лечилась, жаловалась на медицину в Канаде", – написала другая пользовательница.

Впрочем, многие люди, долго живущие в этой стране, объясняют, что такие ситуации случаются нечасто и местные жители знают больницы без очередей.

Напомним, мы писали о главных ошибках украинцев при переезде в Канаду .