Виїжджають та повертаються назад. Головні помилки українців при переїзді до Канади

Обов'язкові пункти, які слід виконати перед поданням заявки на поїздку.

Канада під час війни в Україні приймає біженців за програмою CUAET – українцям надають право жити та працювати в країні, доки вдома знову не стане безпечно. Проте останнім часом почастішали випадки, коли люди їдуть до Канади за програмою для біженців, розчаровуються та повертаються назад, розповідає фахівець із оформлення віз та турів Марина Казакова.

На прохання TRAVEL РБК-Україна вона перераховує обов'язкові пункти, які потрібно виконати до переїзду до Канади, щоб не мати багато труднощів із прибуття в країну.

Непростий процес. У чому особливості переїзду до Канади

Переїзд до Канади – непросте завдання, і у багатьох охочих піти на цей крок – не зовсім правильні уявлення про те, як це відбувається. За словами Марини Казакової, у ЗМІ поширюється інформація про те, що Канада роздає візи безкоштовно: нібито можна просто подати заявку та їхати чи не одразу.

По-перше, багато людей витрачають чимало грошей на проїзд, щоб потрапити до консульського центру у Львові, створюючи великі черги, чекають на візу місяцями, але в результаті багато хто вирішує не їхати. По-друге, з самим переїздом до Канади все не все так просто, навіть якщо ви їдете за програмою для біженців, а не стандартною канадською візою.

Наприклад, для українців у Канаді передбачено лише одноразову виплату – 3 тисячі канадських доларів на дорослу та 1500 – на дитину. Тим часом витрати в країні досить високі. Плюс – безліч нюансів із документами, кваліфікацією, дитячим садком та школою, пошуком житла.

"У багатьох у контексті Канади – наче "рожеві окуляри". Коли вони стикаються з реальністю – вона їх "ламає". Таке буває у тих, хто не готувався до переїзду так, як необхідно. Мені дуже соромно, що є такі люди, але деякі їдуть до Канади, беруть там допомогу і повертаються назад, проте вся детальна інформація про дати в'їзду та видачу фіндопомоги зберігається в міграційній службі Канади, і коли у цих українців закінчиться віза, то швидше за все вони будуть у "чорному списку", і можливо, що їм відмовлять у візі. І ще років 10 вони туди не потраплять”, – каже Марина Казакова.

Фахівець описує два можливі варіанти переїзду до Канади:

Переїхати, маючи фінансову подушку на півроку – саме стільки часу займає отримання права працювати за фахом (перукарем, лікарем, менеджером). При собі потрібно мати щонайменше 10 тисяч доларів. На місці, а краще – до переїзду – вивчити англійську на побутовому рівні, далі – знайти там роботу за своєю професією. Так ви не відчуєте дискомфорту. Планувати поїздку та їхати без заощаджень. Розуміючи, що буде дуже складно. Але, маючи чіткий алгоритм того, що робити.

Фото: З переїздом до Канади все не все так просто, навіть якщо ви їдете за програмою для біженців, а не стандартною канадською візою ( unsplash.com)

Чек лист. Що потрібно зробити, щоб не розчаруватися у Канаді

До переїзду до Канади потрібно вжити певних кроків, звертає увагу Марина Казакова. На наше прохання вона перераховує ці пункти.

Отримайте в Україні довідку про ваш стаж водіння. По-перше, у Канаді без автомобіля через довгі відстані не обійтися. По-друге, українське посвідчення водія в Канаді підлягає заміні.

"Якщо у вас немає цієї довідки, перекладеної англійською мовою, страховка вже на місці обійдеться вам дорожче. Адже ви вважатиметеся водієм-новачком без стажу водіння", – пояснює Марина Казакова.

Щоб отримати права водія в Канаді, потрібно скласти цілих три іспити. Насамперед – письмовий (комп'ютерний) тест на знання правил. Потім водіння з інструктором. І приблизно через рік після отримання перших прав – знову водійський тест на "повні права".

У чому відмінності різних типів прав водія в Канаді

Після письмового тесту ви отримаєте права типу G1 – вони дадуть змогу почати вчитися водити з інструктором. Загалом у Канаді такі права є основним посвідченням особи. І, оскільки для більшості серйозних справ (відкриття рахунку в банку, взяття кредиту, підписання договору ренти і так далі) у вас попросять два або навіть три документи, що підтверджують особу, то разом з паспортом і страховкою ці права вам знадобляться.

Потім, займаючись у школі та з інструктором або підтвердивши свій водійський стаж, ви записуєтеся на дорожній тест, який проводиться з екзаменатором. Успішно здавши його, отримуєте права категорії G2. І, нарешті, через рік після складання цього тесту ви складаєте дорожній тест ще раз, після чого отримуєте права категорії повний G.

"У них є кілька відмінностей (докладніше їх ви вивчите, поки готуватиметеся до письмового тесту), але найчастіше водії згадують можливість для водіїв категорії повний G пригубити пивка перед тим, як сідати за кермо! Так-так, в Канаді це дозволено, але в дуже-дуже обмежених кількостях", – розповідає фахівець.

Отримайте довідку про стаж роботи в Україні. Справді, стаж враховується не скрізь. У деяких професіях (наприклад, лікарі, перукарі чи турагенти) у Канаді потрібно повторно пройти навчання та отримати ліцензію на свої послуги. Проте робочий стаж, одержаний в Україні, має значення.

Справді, стаж враховується не скрізь. У деяких професіях (наприклад, лікарі, перукарі чи турагенти) у Канаді потрібно повторно пройти навчання та отримати ліцензію на свої послуги. Проте робочий стаж, одержаний в Україні, має значення. Візьміть у вашого сімейного лікаря довідки про всі ваші вакцинації. Це потрібно зробити, особливо якщо ви їдете до Канади з маленькими дітками чи дітьми шкільного віку: при вступі до садка чи школи є певні вимоги, у тому числі – щодо вакцинації.

Нерідко можуть вимагати пройти ту вакцинацію, яку в Україні ви вже робили. Навіщо проходити ту саму вакцинацію вдруге? Надайте до місцевих органів чи навчальних закладів ті довідки, які у вас є", – зазначає фахівець.

Отримайте канадський ідентифікаційний код – SIN (Social Insurance Number). Його можна оформити онлайн на сайті Service Canada .

Ідентифікаційний код у Канаді украй необхідний: без нього ви не зможете відкрити банківський рахунок. А лише після відкриття рахунку у банку ви зможете отримати федеральну виплату. У Канаді є банки, котрі відкривають рахунки без ідентифікаційного коду. Але це будуть виключно депозитні рахунки, і там також є певні умови. Також ідентифікаційний номер буде потрібний, коли ви шукатимете житло: для оформлення договору у вас попросять рахунок і Social Insurance Number.

"Мої клієнти зіткнулися з тим, що вільний запис на його отримання може бути через три місяці. Тому є ще один спосіб: вже після приїзду просто прийти в офіси Service Canada фізично і на місці стати в живу чергу. Так, доведеться постояти довго, але в такому випадку ви точно отримаєте код раніше, ніж чекали б у черзі на сайті", – пояснює фахівець.

Подайте заявку на отримання медичного страхування , щоб мати можливість отримувати безкоштовну медичну допомогу. Оформити страховку можна на сайті у певному штаті Канади.

, щоб мати можливість отримувати безкоштовну медичну допомогу. Оформити страховку можна у певному штаті Канади. Почніть шукати житло ще до переїзду, адже це може тривати довгий час.

У Канаді процес оренди житла відрізняється від того, як це відбувається в Україні. Один із "плюсів" у тому, що коли ми наймаємо рієлтора в Україні, то за його послуги платить клієнт. У Канаді, навпаки, за рієлтора платить орендодавець. Тому можна сміливо наймати ріелторів, які допоможуть із пошуком.

Фото: У Канаді – чимало пропозицій житла у так званих rental houses. Його можна орендувати без посередників напряму (rentals.ca)

Цікаво, що в Канаді є будинки на кшталт прибуткових будинків, які будували у 19 столітті у великих українських містах, щоб здавати в оренду. У Канаді вони називаються rental houses. Це фактично цілі будинки під здачу. І якщо ви не хочете мати справу з ріелторами, можна також шукати такі пропозиції. Знайти можна у профільних групах у Фейсбуці.

"Тут все досить просто: ви знаходите rental house у тій провінції, де вам потрібно. Безпосередньо зв'язуєтеся по месенджеру з менеджером і відразу бронюєте бажаний варіант", – зазначає Марина Казакова.

У деяких провінціях досі є програма дял біженців, за якою ви після прильоту можете жити перші два тижні в готелі безкоштовно. Але наявність цих місць потрібно заздалегідь дізнаватися у місцевих волонтерських центрах до прибуття в країну. Адже не факт, що ви приїдете до популярного мегаполіса Оттаву, і там для вас будуть вільні місця.

"Я називаю пункти з підготовки до переїзду саме в такій послідовності, тому що є певний ланцюжок: доки у вас не буде житла, ви не зможете влаштувати дитину в садок або школу. А житло не завжди просто отримати, не маючи Social Insurance Number , і так далі", – звертає увагу фахівець.

При виборі житла придивіться до "непопулярних" провінцій. Вкрай важливо ще до приїзду в Канаду подумати і вирішити, де саме ви хочете жити. Марина Казакова настійно радить не вибирати найвідоміші і найпопулярніші провінції (штати) на кшталт Квебеку або столиці Оттави в провінції Онтаріо. Натомість варто придивитися до атлантичних провінцій – наприклад, Манітоби, Британської Колумбії.

"Так, погода там жахлива. Але в таких штатах – велика кількість програм допомоги, і вам буде значно легше на місці", – пояснює вона.

Що потрібно зробити, вже переїхавши до Канади

"Активуйте" право на роботу. За візою CUAET українці мають право працювати в Канаді, якщо під час заповнення анкети вказали (поставили галочку біля певного пункту), що їм потрібен дозвіл на роботу.

Не всі знають, що дозвіл на роботу в Канаді необхідно активувати. Це потрібно зробити після прильоту в аеропорт – перший пункт, в який ви прилітаєте в Канаді. Якщо у вас далі переліт всередині Канади, то не забудьте активувати цей дозвіл до другого перельоту.

Фото: Дозвіл на роботу в Канаді потрібно активувати в першому аеропорту прильоту (wikipedia.org)

Пройдіть медкомісію. Також далі для отримання права на роботу у подальшому в Канаді треба пройти медогляд протягом 90 днів у сертифікованих центрах. Марина Казакова украй не рекомендує проходити медогляд раніше (у Європі до виїзду до Канади). По-перше, це буде дорожче, а по-друге, займе набагато більше часу. У Канаді – менше черг та дешевше.

Якщо ви їдете з дітьми, вирішіть питання зі школою або дитячим садком.

"У Канаді і дитсадки, і школи прикріплені до певного району. Якщо ви живете у певному районі, то в ньому ж ваші діти ходять до школи. Це у випадку, якщо ви ходите віддати дитину до державної безкоштовної школи. Можна записатися до школи в іншому районі, але це буде тільки платно. Дитячі садки до речі, теж платні", – пояснює Марина Казакова.

Зверніть увагу. У Канаді при переїзді в іншу провінцію потрібно міняти номерні знаки на автомобілі і навіть посвідчення водія. Наприклад, ви живете у провінції Квебек і вирішили переїхати до Манітоби. Тоді треба не просто поміняти номерний знак на автомобілі, а ще й самі права.

"Якщо пізніше ви захочете продовжити там проживання і отримати канадське громадянство, то певний час не повинні залишати територію однієї провінції. Тому обирайте провінцію відразу, щоб "стаж" проживання вам відразу зараховувався", – радить співрозмовниця.

Фото: Якщо пізніше ви захочете отримати канадське громадянство, то певний час не повинні залишати територію однієї провінції (unsplash.com)

Робота за спеціальністю – лише за півроку. Де шукати "вакансії для виживання"

Чимало людей мають складнощі і навіть "ламаються" морально, дізнавшись, що в Канаді вони не можуть працювати за своєю спеціальністю відразу ж після приїзду, каже Марина Казакова.

"Наприклад, людина в Україні працювала перукарем, напрацьовувала базу клієнтів, була затребуваним фахівцем. Вона приїжджає до Канади і розуміє, що її професія підлягає ліцензуванню, вона не може одразу приступити до роботи. Ліцензію можна отримати лише через 6 місяців, а ці півроку ж потрібно за щось жити. Виплата швидко закінчилася, і якщо у вас немає в Канаді родичів чи фінансової подушки, тоді доведеться працювати перший час на survival job – так званій роботі для виживання. На митті посуду, чищенні риби", – пояснює вона.

Survival job – робота, яка дозволить прожити, витрачаючи гроші на основні потреби: оренду житла та їжу. За словами Казакової, у Канаді подібних вакансій – справді багато, і знайти таку роботу не дуже складно:

Фото: У Канаді – багато пропозицій щодо так званої роботи для виживання. Вона допоможе прожити в країні, поки через півроку ви не зможете працювати за своєю спеціальністю (unsplash.com)

"Тому моя порада – коли ви тільки подаєте заявку на переїзд до Канади, вже потрібно вивчати англійську. А краще – ще раніше. Щоб до вашого приїзду у вас був хоча б якось рівень володіння англійською. Це допоможе знайти кращу роботу.

Припустимо, ви зможете хоча б у магазині розставляти на полиці товар, там уже платять дещо більше, ніж на умовному чищенні риби чи миття посуду. У пошуку роботи в Канаді працює така формула: ви приїжджаєте в країну, інтенсивно вчите мову, маєте при собі перекладені на англійську документи про досвід роботи і через півроку отримуєте ліцензію, і потім починаєте жити більш цивілізовано".

Сайти для пошуку роботи в Канаді

jobbank.gc.ca

torontojobs.ca

workopolis.com

betterteam.com

careers.google.com

simplyhired.com

glassdoor.com

jobboom.com

ca.indeed.com

Волонтери та центри, де допоможуть та підкажуть, як діяти та куди звертатися

hirondelle.qc.ca

centremultiethnique.com

Нагадаємо, ми писали, що потрібно знати про переїзд до Канади під час війни в Україні .