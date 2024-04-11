У Туреччині запускають туристичний поїзд до захопливих локацій: маршрут

У Туреччині запускають спеціальний туристичний поїзд Mesopotamia Express, який провезе пасажирів через захопливі локації у центральних та східних регіонах. Мандрівники долатимуть шлях від Анкари до Діярбакира із зупинками у найцікавіших містах.

Перший рейс вирушить 19 квітня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на euronews.com.

Унікальний тур через пів країни

Туристи в Туреччині зможуть досліджувати унікальні історичні локації завдяки подорожі спеціальним потягом Mesopotamia Express. Він вирушає зі столиці Анкари та йде на південний схід країни маршрутом у 1051 км.

Поїзд зупинятиметься у Кайсері, Малатьї, Елязигу та доїде до Діярбакіра приблизно через день. Під час туру пасажири можуть милуватися краєвидами та досліджувати міста, де будуть перерви. Туристи матимуть достатньо часу, щоб оглянути визначні пам’ятки.

"Це має вирішальне значення для розвитку туризму в нашому місті та регіоні. Ми доклали всіх зусиль, щоб люди побачили та пізнали регіон", – сказав президент Торгово-промислової палати Діярбакира Мехмет Кая.

За його словами, Діярбакир щороку відвідують близько 1 млн туристів, але новий поїзд дасть змогу пасажирам побачити також красу великої частини країни та міст, де він зупинятиметься.

Фото: Караван-сарай в Діярбакирі (ukrainaincognita.com)

Перший рейс запланований на 19 квітня з Анкари із поверненням із Діярбакира 21 квітня. 5 квітня Mesopotamia Express здійснив промо-тур.

Які зручності пропонують пасажирам

Mesopotamia Express складається із 9 спальних вагонів і вагону-ресторану. Подорожувати в турі можуть до 180 пасажирів.

У купе можуть спати дві людини. Вартість проїзду починаються від 257 євро з Анкари та 230 євро у зворотному напрямку. Вдень пасажири можуть подорожувати сидячи, а вночі сидіння перетворюються на спальні місця. Також передбачені такі зручності: холодильник, умивальник, шафа для одягу та опалення.

Зазначається, що під час 1051-кілометрової подорожі туристи проїдуть через суворі пустельні ландшафти та повз засніжену вершину гори Ерджієс, висота якої сягає 3916 м.

Фото: Вагон-ресторан у Mesopotamia Express (gettyimages.com)

По дорозі поїзд робитиме три зупинки. Туристи матимуть по 3 години, щоб дослідити Кайсері та Малатью, і 4 години зупинки в Елязигу. Так пасажири зможуть скуштувати місцеві страви та відвідати археологічні пам’ятки.

Чим цікаві локації на маршруті Месопотамського експресу

Історична столиця Каппадокії Кайсері відома пам’ятками епохи сельджуків – мечетями, гробницями та релігійними школами 13 століття.

У місті розташована найстаріша в Туреччині мечеть сельджуків, датована 1238 роком. Комплекс мечеті Хунат Хатун досі має діючий хамам з окремими відділеннями для чоловіків і жінок.

Поблизу ще одного стародавнього міста Малатья туристи зможуть відвідати курган Арслантепе, який внесений до списку ЮНЕСКО. Там є музей просто неба із палацами, храмами, настінними розписами та статуями, що датуються ще 3000 роком до н.е.

Регіон Малатья відомий як "країна абрикосів" – він постачає близько 50% свіжих абрикосів у Туреччині та 95% кураги.

Фото: Старовинний замок у місті Елязиг (ukrainaincognita.com)

В Елязигу пасажири зможуть скуштувати одні з найцікавіших страв Туреччини. Туристам радять звернути увагу на келеджош – смажене м’ясо та цибулю, яке подається на коржі, розм’якшеному в йогурті, на страву з ревеню та запечені круглі булочки з тонкого тіста із шарами м’яса та волоських горіхів.

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