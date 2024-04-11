В Турции запускают туристический поезд к захватывающим локациям: маршрут

В Турции запускают специальный туристический поезд Mesopotamia Express, который провезет пассажиров через захватывающие локации в центральных и восточных регионах. Путешественники будут преодолевать путь от Анкары до Диярбакыра с остановками в самых интересных городах.

Первый рейс отправится 19 апреля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на euronews.com.

Уникальный тур через полстраны

Туристы в Турции смогут исследовать уникальные исторические локации благодаря поездке на специальном поезде Mesopotamia Express. Он отправляется из столицы Анкары и идет на юго-восток страны по маршруту в 1051 км.

Поезд будет останавливаться в Кайсери, Малатье, Элязыге и доедет до Диярбакыра примерно через день. Во время тура пассажиры могут любоваться пейзажами и исследовать города, где будут остановки. У туристов будет достаточно времени, чтобы осмотреть достопримечательности.

"Это имеет решающее значение для развития туризма в нашем городе и регионе. Мы приложили все усилия, чтобы люди увидели и узнали регион", – сказал президент Торгово-промышленной палаты Диярбакыра Мехмет Кая.

По его словам, Диярбакыр ежегодно посещают около 1 млн туристов, но новый поезд позволит пассажирам увидеть также красоту большой части страны и городов, где он будет останавливаться.

Фото: Караван-сарай в Диярбакыре (ukrainaincognita.com)

Первый рейс запланирован на 19 апреля из Анкары с возвращением из Диярбакыра 21 апреля. 5 апреля Mesopotamia Express совершил промо-тур.

Какие удобства предлагают пассажирам

Mesopotamia Express состоит из 9 спальных вагонов и вагона-ресторана. Путешествовать в туре могут до 180 пассажиров.

В купе могут спать два человека. Стоимость проезда начинается от 257 евро из Анкары и 230 евро в обратном направлении. Днем пассажиры могут путешествовать сидя, а ночью сиденья превращаются в спальные места. Предлагаются следующие удобства: холодильник, умывальник, шкаф для одежды и отопление.

Отмечается, что во время 1051-километрового путешествия туристы проедут через суровые пустынные ландшафты и мимо заснеженной вершины горы Эрджиес, высота которой достигает 3916 м.

Фото: Вагон-ресторан в Mesopotamia Express (gettyimages.com)

По дороге поезд будет делать три остановки. У туристов будет по 3 часа, чтобы исследовать Кайсери и Малатью, и 4 часа остановки в Элязыге. Так пассажиры смогут отведать местные блюда и посетить археологические достопримечательности.

Чем интересны локации на маршруте Месопотамского экспресса

Историческая столица Каппадокии Кайсери известна достопримечательностями эпохи сельджуков – мечетями, гробницами и религиозными школами 13 века.

В городе расположена старейшая в Турции мечеть сельджуков, датированная 1238 годом. Комплекс мечети Хунат Хатун до сих пор имеет действующий хаммам с отдельными отделениями для мужчин и женщин.

Вблизи еще одного древнего города Малатья туристы смогут посетить курган Арслантепе, внесенный в список ЮНЕСКО. Там есть музей под открытым небом с дворцами, храмами, настенными росписями и статуями, которые датируются еще 3000 годом до н.э.

Регион Малатья известен как "страна абрикосов" – он поставляет около 50% свежих абрикосов в Турции и 95% кураги.

Фото: Старинный замок в городе Елязиг (ukrainaincognita.com)

В Элязиге пассажиры смогут отведать одни из самых интересных блюд Турции. Туристам советуют обратить внимание на келеджош – жареное мясо и лук, который подается на лепешке, размягченной в йогурте, на блюдо из ревеня и запеченные круглые булочки из тонкого теста со слоями мяса и грецких орехов.

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