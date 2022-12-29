Ціни стабільно високі. Скільки коштують продукти в Іспанії у грудні 2022 року

Іспанія входить у п'ятірку країн за кількістю українських біженців. Прихисток у цій країні знайшли 160 тисяч українців.

Через високу інфляцію влада скасує податок на додану вартість на продукти харчування, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на BBC.

Уряд Іспанії виділить 10 мільярдів євро на зниження вартості життя

Анонсовані заходи передбачають скасування податку на додану вартість на базові продукти харчування – хліб, молоко, яйця, сир, фрукти, овочі та крупи – у розмірі 4%. Крім того, зменшиться ПДВ на олію та макаронні вироби – з 10% до 5%.

Іспанський прем’єр анонсував одноразову виплату в розмірі 200 євро сім'ям із доходами нижче 27 тисяч євро на рік, щоб компенсувати ціни на продукти харчування. На це з бюджету країни виділять близько 4,2 млн євро.

Також уряд Іспанії продовжить знижку на ціни на електроенергію й газ, на сезонні квитки на громадський транспорт на пів року і заборонить скорочувати поставки енергії вразливим домогосподарствам до кінця 2023 року.

Фото: Продуктовий відділ у магазині Іспанії (pixabay.com)

Загальний обсяг коштів, виділених урядом Іспанії для пом’якшення наслідків інфляції у зв’язку зі зростанням цін на енергоносії становить 45 млрд євро.

Ці заходи почасти мали вплив: у листопаді інфляція в Іспанії становила 6,8% проти 10,8% у липні, однак ціни на продукти харчування залишаються стабільно високими: в листопаді вони зросли на 15,3% в річному обчисленні.

Скільки коштують продукти в Іспанії

Ми перевірили вартість основних продуктів в Іспанії у грудні 2022 року за даними globalproductprices.com.

Фото: Ціни в Іспанії продовжують зростати (pixabay.com)

борошно, 1 кг – 0,95 євро;

рис, 1 кг – 1,35 євро;

цукор, 1 кг – 1,4 євро;

молоко 2%, 1 л – 0,95 євро;

яйця, 12 шт – 3,32 євро;

олія, 1 л – 3,59 євро;

яловичина, 1 кг – 13,99 євро;

курятина, 1 кг – 4,5 євро.

Ціни на свіжі овочі та фрукти не такі й високі:

картопля, 1 кг – 1,1 євро;

цибуля, 1 кг – 1,35 євро;

морква, 1 кг – 1,38 євро;

банани, 1 кг – 1,39 євро;

яблука, 1 кг – 1,69 євро.

До слова, ціни в Іспанії вважаються нижчими, ніж в середньому по західній Європі, зокрема, ніж у Франції та Італії.

Нагадаємо, ми писали, яка вартість життя в Чехії з досвіду біженців.