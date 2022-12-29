Цены стабильно высокие. Сколько стоят продукты в Испании в декабре 2022 года
Испания входит в пятерку стран по количеству украинских беженцев. Убежище в этой стране нашли 160 тысяч украинцев.
Из-за высокой инфляции власти отменят налог на добавленную стоимость на продукты питания, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на BBC.
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Анонсированные мероприятия предусматривают отмену налога на добавленную стоимость на базовые продукты питания – хлеб, молоко, яйца, сыр, фрукты, овощи и крупы – в размере 4%. Кроме того, уменьшится НДС на растительное масло и макаронные изделия – с 10% до 5%.
Испанский премьер анонсировал единовременную выплату в размере 200 евро семьям с доходами ниже 27 тысяч евро в год, чтобы компенсировать цены на продукты питания. На это из бюджета страны выделят около 4,2 млн евро.
Также правительство Испании продолжит скидку на цены на электроэнергию и газ, на сезонные билеты на общественный транспорт на полгода и запретит сокращать поставки энергии уязвимым домохозяйствам до конца 2023 года.
Фото: Продуктовый отдел в магазине Испании (pixabay.com)
Общий объем средств, выделенных правительством Испании для смягчения последствий инфляции в связи с ростом цен на энергоносители составляет 45 млрд евро.
Эти меры отчасти оказали влияние: в ноябре инфляция в Испании составила 6,8% против 10,8% в июле, однако цены на продукты питания остаются стабильно высокими: в ноябре они выросли на 15,3% в годовом исчислении.
Сколько стоят продукты в Испании
Мы проверили стоимость основных продуктов в Испании в декабре 2022 года по данным globalproductprices.com.
Фото: Цены в Испании продолжают расти (pixabay.com)
- мука, 1 кг – 0,95 евро;
- рис, 1 кг – 1,35 евро;
- сахар, 1 кг – 1,4 евро;
- молоко 2%, 1 л – 0,95 евро;
- яйца, 12 шт – 3,32 евро;
- масло, 1 л – 3,59 евро;
- говядина, 1 кг – 13,99 евро;
- курятина, 1 кг – 4,5 евро.
Цены на свежие овощи и фрукты не такие высокие:
- картофель, 1 кг – 1,1 евро;
- лук, 1 кг – 1,35 евро;
- морковь, 1 кг – 1,38 евро;
- бананы, 1 кг – 1,39 евро;
- яблоки, 1 кг – 1,69 евро.
К слову, цены в Испании считаются более низкими, чем в среднем по западной Европе, в частности, чем во Франции и Италии.
Напомним, мы писали, какова стоимость жизни в Чехии по опыту беженцев.