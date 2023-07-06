Ціни поки не ростуть. Скільки коштує орендувати квартиру у Польщі

Ринок нерухомості в Польщі у 2022 році відзначився стрибком цін через значний попит з боку українських біженців. Але вже до кінця минулого року оренда стала дешевшати.

Скільки коштує винайняти квартиру та чого чекати на ринку нерухомості країни в кінці літа, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на visitukraine.today.

Яка ситуація на ринку нерухомості Польщі?

Ріст ціни на оренду житла у Польщі в 2023 році призупинився, а кількість пропозицій на ринку збільшується. У червні 2023 року у Польщі пропонувалося в оренду 73 тисячі квартир. Це на 75% більше, ніж у квітні 2022 року.

Торік поляки купували квартири, щоб здавати їх українцям. Чимало українських біженців згодом виїхали з Польщі, тому бум на оренду житла минув. Власники нерухомості змушені знижувати ціни, щоб знайти орендарів на дорогі квадратні метри.

Втім, оскільки у 2022 році ціни на оренду зросли на 25%, винаймати житло навіть зі знижками багатьом досі дорого.

Фото: У Польщі зросла кількість пропозицій житла (unsplash.com)

Експерти прогнозують, що пауза на ринку нерухомості сезонна. Традиційно восени попит на оренду житла буде зростати, бо студенти шукатимуть квартири. Очікується, що квартири подорожчають у вересні-жовтні.

Яка вартість квартир у Польщі 2023 року

За рік середня вартість оренди житла у великих містах Польщі зросла на 600 злотих (5391 грн) – із 2242 злотих до 2869 злотих. Найбільший стрибок цін відбувся у Кракові (31%), на 22% зросла оренда у Вроцлаві, Познані та Варшаві.

Фото: За рік оренда подорожчала на 600 злотих (unsplash.com)

Ціни на оренду квартир площею 40-60 кв. м у 2023 році в містах Польщі такі:

Варшава – 4923 злотих (у 2022 році – 4033 злотих);

Гданськ– 3170 злотих (у 2022 році – 2442 злотих);

Краків – 3182 злотих (у 2022 році – 2338 злотих);

Лодзь – 2388 злотих (у 2022 році – 1796 злотих);

Люблін – 2465 злотих (у 2022 році –1951 злотих);

Познань – 2492 злотих (у 2022 році –1932 злотих);

Вроцлав – 3280 злотих (у 2022 році – 2503 злотих).

Між тим, більшість поляків прихильні до українців через майже півтора року війни і згодні, щоб біженці залишилися у країні на багато років.

Нагадаємо, ми писали, скільки зароблятимуть українці у Польщі після підвищення мінімальних зарплат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.