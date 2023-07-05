У Польщі підвищили мінімальну заробітну плату: скільки зароблятимуть українці

У Польщі з 1 липня відбулося друге за рік підвищення мінімальних зарплат. Мінімальні оклади зросли на 110 злотих – майже на 1 тис. гривень.

Українці, які працюють у Польщі, тепер отримуватимуть від 25 тисяч гривень на місяць залежно від умов оформлення, повідомили TRAVEL РБК-Україна експерти міграційної платформи EWL.

Як змінився розмір мінімальної зарплати у Польщі

Із початку року мінімальна зарплата у Польщі зросла майже на 600 злотих. У цьому році розмір мінімального окладу в Польщі вже збільшували у січні – до 3 490 із 3 010 злотих брутто.

Із 1 липня мінімальні оклади та погодинні ставки у Польщі зросли до 3 600 злотих брутто (до відрахування податків) для тих, хто працює за трудовим договором. Це приблизно 2783 злотих на руки – 25,3 тис. грн.

Ті, хто працює за договором доручення, отримуватимуть мінімальну ставку на годину 23,50 злотих брутто (210 грн). Залежно від кількості відпрацьованих годин у місяць можна заробити 4700-5875 злотих. Це приблизно 42,6-53,2 тис. грн.

Підвищення також впливає на надбавки за роботу в нічний час, оплату паркування, допомогу по вагітності та пологах, лікарняні або вихідну допомогу.

Фото: Сезонна робота у Польщі (gettyimages.com)

У 2024 році знову буде підвищення мінімальної заробітної плати у Польщі. У січні розмір мінімалки зросте до 4242 злотих брутто за трудовим договором (38,5 тис. грн) і 27,70 злотих брутто погодинно (249 грн). У липні 2024 року - до 4300 злотих брутто (майже 39 тис. грн) і 28,10 злотих брутто погодинно (253 грн).

Які є вакансії для українців у Польщі та скільки можна заробити

Для українців без знання польської мови та досвіду найбільше вакансій зараз пропонують у сфері логістики – це робота на складах одягу та продуктів, де треба комплектувати посилки.

Таких вакансії багато по всій Польщі, але найбільше у Нижньосілезькому воєводстві (з центром у Вроцлаві), а також – Поморському (Ґданськ), Великопольському (Познань) і Мазовецькому (Варшава). У середньому в цій сфері можна заробити від 5500 до 6800 злотих (49,8-61,6 тис. грн).

Чимало вакансій для українців на підприємствах харчової і переробної промисловості. Така робота пов'язана із пакуванням яєць, виготовленням сосисок чи виробництвом різної м’ясної продукції. Такі підприємства шукають працівників переважно у Великопольському воєводстві. Також потрібні робочі руки на підприємствах рибної переробки у Поморському регіоні (Ґданськ).

Фото: Робота на підприємстві харчової промисловості (gettyimages.com)

Ближче до кордону з Німеччиною та Словаччиною українцям пропонують вакансії на підприємствах машинобудівної галузі. Це воєводства з центрами у Вроцлаві та Катовіце.

У Польщі шукають рекрутерів для роботи онлайн

Оскільки польська економіка стикається з дефіцитом кадрів, однією з найзатребуваніших вакансій у Польщі є рекрутер, який займається пошуком та залученням кадрів.

"Це робота, яку можна виконувати онлайн з України чи Польщі як додатковий заробіток. За неї платять від 1000 до 50 000 злотих (від 9 тисяч до 453 тисяч гривень). Кадрові агенції готові витрачати кошти на навчання рекрутерів і пропонують різні бонуси", – розповідає директорка департаменту рекрутації EWL Мар’яна Семенюк.

Польські підприємства мають замовлення, але робочих рук не вистачає, при цьому своїми ресурсами Польща не може впоратися, адже рівень безробіття у країні низький, пояснює експерт.

У квітні Євростат фіксував у Польщі нарівні з Чехією найнижчий рівень безробіття в Європі – 2,7%.

Нагадаємо, ми писали, яку роботу пропонують українцям у Литві.

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