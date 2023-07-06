Цены пока не растут. Сколько стоит арендовать квартиру в Польше

Рынок недвижимости в Польше в 2022 году отличился скачком цен из-за значительного спроса со стороны украинских беженцев. Но к концу прошлого года аренда стала дешеветь.
Сколько стоит снять квартиру и чего ждать на рынке недвижимости страны в конце лета, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на visitukraine.today.
Рост цены на аренду жилья в Польше в 2023 году приостановился, а количество предложений на рынке увеличивается. В июне 2023 года в Польше предлагалось в аренду 73 тысяч квартир. Это на 75% больше, чем в апреле 2022 года.
В прошлом году поляки покупали квартиры, чтобы сдавать их украинцам. Многие украинские беженцы впоследствии выехали из Польши, поэтому бум на аренду жилья прошел. Владельцы недвижимости вынуждены снижать цены, чтобы найти арендаторов на дорогие квадратные метры.
Впрочем, поскольку в 2022 году цены на аренду выросли на 25%, снимать жилье даже со скидками многим дорого.
Фото: В Польше выросло количество предложений жилья (unsplash.com)
Эксперты прогнозируют, что пауза на рынке недвижимости сезонная. Традиционно осенью спрос на аренду жилья будет расти, потому что студенты будут искать квартиры. Ожидается, что квартиры подорожают в сентябре-октябре.
За год средняя стоимость аренды жилья в крупных городах Польши выросла на 600 злотых (5391 грн) – с 2242 злотых до 2869 злотых. Наибольший скачок цен произошел в Кракове (31%), на 22% выросла аренда во Вроцлаве, Познани и Варшаве.
Фото: За год аренда подорожала на 600 злотых (unsplash.com)
Цены на аренду квартир площадью 40-60 кв. м в 2023 году в городах Польши такие:
Между тем, большинство поляков доброжелательны к украинцам почти через полтора года войны и согласны, чтобы беженцы остались в стране на многие годы.
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