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Скільки поляків згодні, щоб українці залишились у Польщі на роки: опитування

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Середа 05 липня 2023 12:59
Скільки поляків згодні, щоб українці залишились у Польщі на роки: опитування Фото: Українці у Польщі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Через майже півтора роки з початку війни ставлення поляків до українських біженців залишається позитивним. Більшість мешканців Польщі згодні, щоб українці залишилися в країні на багато років.

Не згодні з тривалим перебуванням біженців менше третини опитаних, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на notesfrompoland.com.

Польща прийняла рекордну кількість українських біженців із початку війни у лютому 2022 року. У країні залишається близько мільйона людей із тимчасовим захистом. Більшість українців інтегрувалися на ринок праці та відправили дітей до шкіл.

Нове опитування міжнародної дослідницької компанії Ipsos показало, що 62% поляків згодні із твердженням, що "для Польщі було б добре, якби українські біженці залишилися на багато років". Не погодилися лише 27%.

Із травня 2022 року Ipsos провела п'ять опитувань на цю тему – від 57% до 69% поляків заявляли про позитивне ставлення до довготривалого перебування біженців з України в Польщі. За весь час лише 24-30% висловлювалися негативно.

Тим часом аналогічне опитування Ipsos щодо мігрантів з інших країн показало, що рівень доброзичливості до тих, хто прибув з інших країн, істотно відрізняється. По відношенню до людей з Африки, Азії та Близького Сходу поляки відчувають тривогу, страх і гнів (43%), тоді як прийняття залишається на рівні 34%.

Раніше українці у Польщі розповіли, за яких умов повернуться додому.

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