Центри для українців. Які поїзди для біженців пропонує німецька залізниця

Безкоштовний евакуаційний потяг в Німеччину з Польщі продовжує перевозити українських біженців коштом німецького уряду. Раз на два дні він відправляється з Перемишля у Ганновер.

Також в Німеччині створили кілька маршрутів, щоб біженці могли дістатися до центрів допомоги залізницею, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Deutsche Bahn.

Якими поїздами біженці можуть скористатися для в'їзду в Німеччину

Для в'їзду до Німеччини українцям не потрібен квиток на поїзд. Для цього достатньо закордонного паспорта або української ID-карти. Для подальшої мандрівки треба буде отримати безкоштовний квиток "helpukraine".

В'їхати до Німеччини можна регулярними поїздами, які запустили спільно з європейськими партнерами:

Варшава – Берлін (5 разів на добу);

Перемишль – Краків – Берлін (1 раз на добу);

Гдиня – Берлін (1 раз на добу);

Вроцлав – Берлін (1 раз на добу);

Прага – Дрезден (7 разів на добу);

Відень – Пассау – Нюрнберг (8 разів на добу);

Будапешт – Відень – Мюнхен (6 разів на добу);

Відень – Мюнхен (2 рази на добу).

Також для біженців курсують поїзди спеціального призначення:

Краків – Франкфурт-на-Одері – Ганновер: відправлення з Кракова щосуботи, щопонеділка і щочетверга;

Вроцлав – Котбус: до 6 разів на добу.

Через день курсує поїзд зі спальними вагонами Перемишль – Ганновер із транзитною зупинкою у Франкфурті-на-Одері.

Фото: Схема руху поїздів для біженців (bahn.de)

На що треба звернути увагу під час поїздки потягом

Українців попереджають, під час перетину кордону можлива перевірка паспортів поліцією. Це стандартна процедура, яка не займає багато часу.

У регулярних поїздах є безкоштовний Wi-Fi і розетки. Там є туалети із сповивальним столиком і вагони-ресторани. У разі виникнення запитань можна звернутися до персоналу поїзда.

На поїздах спеціального призначення зазвичай є команда супроводу і волонтери. У дорозі біженцям пропонують їжу і напої. Також можна скористатися павербанками із кабелями.

Що робити біженцям після прибуття в пункт призначення

Три основні станції прибуття в Німеччині: Ганновер Мессе/Лаатцен, Котбус і Берлін. Там біженцям надають необхідну допомогу.

На цих вокзалах зустрічають працівники або волонтери, які підкажуть маршрут до центрів допомоги. Деякі з них розмовляють українською, російською та англійською. Також деякі оголошення з гучномовців на вокзалі лунають українською і російською мовами.

Фото: Ганновер – тразитний хаб для біженців (gettyimages.com)

Ганноверський виставковий центр є першим координаційним пунктом для багатьох біженців з України. Там є перекладачі, гаряча їжа, спальні місця та надається допомога. Ганновер є транзитним хабом для евакуаційної поїздки по Німеччині або до іншої європейської країни.

Місто Котбус є ще одним важливим центром для біженців. На північному боці вокзалу знаходяться намети, їжа та напої, пропонується догляд за дітьми. У виставковому залі можете залишитися відпочити.

Якщо після прибуття в Берлін біженці хочуть залишитися в столиці, їм треба зареєструватися у "Welcome Hall Land Berlin" перед будівлею вокзалу. Там можна отримати напої, їжу та медичну допомогу. Звідти автобуси доставляють біженців до центрів прийому.

Нагадаємо, ми писали, як біженцям у Німеччині знайти соціальне житло.

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