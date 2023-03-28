Центри для українців. Які поїзди для біженців пропонує німецька залізниця

Безкоштовний евакуаційний потяг в Німеччину з Польщі продовжує перевозити українських біженців коштом німецького уряду. Раз на два дні він відправляється з Перемишля у Ганновер.
Також в Німеччині створили кілька маршрутів, щоб біженці могли дістатися до центрів допомоги залізницею, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Deutsche Bahn.
Для в'їзду до Німеччини українцям не потрібен квиток на поїзд. Для цього достатньо закордонного паспорта або української ID-карти. Для подальшої мандрівки треба буде отримати безкоштовний квиток "helpukraine".
В'їхати до Німеччини можна регулярними поїздами, які запустили спільно з європейськими партнерами:
Також для біженців курсують поїзди спеціального призначення:
Через день курсує поїзд зі спальними вагонами Перемишль – Ганновер із транзитною зупинкою у Франкфурті-на-Одері.
Фото: Схема руху поїздів для біженців (bahn.de)
Українців попереджають, під час перетину кордону можлива перевірка паспортів поліцією. Це стандартна процедура, яка не займає багато часу.
У регулярних поїздах є безкоштовний Wi-Fi і розетки. Там є туалети із сповивальним столиком і вагони-ресторани. У разі виникнення запитань можна звернутися до персоналу поїзда.
На поїздах спеціального призначення зазвичай є команда супроводу і волонтери. У дорозі біженцям пропонують їжу і напої. Також можна скористатися павербанками із кабелями.
Три основні станції прибуття в Німеччині: Ганновер Мессе/Лаатцен, Котбус і Берлін. Там біженцям надають необхідну допомогу.
На цих вокзалах зустрічають працівники або волонтери, які підкажуть маршрут до центрів допомоги. Деякі з них розмовляють українською, російською та англійською. Також деякі оголошення з гучномовців на вокзалі лунають українською і російською мовами.
Ганноверський виставковий центр є першим координаційним пунктом для багатьох біженців з України. Там є перекладачі, гаряча їжа, спальні місця та надається допомога. Ганновер є транзитним хабом для евакуаційної поїздки по Німеччині або до іншої європейської країни.
Місто Котбус є ще одним важливим центром для біженців. На північному боці вокзалу знаходяться намети, їжа та напої, пропонується догляд за дітьми. У виставковому залі можете залишитися відпочити.
Якщо після прибуття в Берлін біженці хочуть залишитися в столиці, їм треба зареєструватися у "Welcome Hall Land Berlin" перед будівлею вокзалу. Там можна отримати напої, їжу та медичну допомогу. Звідти автобуси доставляють біженців до центрів прийому.
Нагадаємо, ми писали, як біженцям у Німеччині знайти соціальне житло.
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