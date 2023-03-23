Оплачує держава. Як біженцям у Німеччині знайти соціальне житло

Німеччина прийняла понад 1 млн українських біженців і продовжує надавати тимчасовий притулок. Одна з переваг країни – соціальне житло.

Кожен малозабезпечений житель Німеччини може розраховувати на підтримку держави та сприянню у вирішенні житлового питання, розповідає TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrainianingermany.de.

Соціальне житло в Німеччині: хто оплачує українцям

Після отримання дозволу на перебування в Німеччині біженці можуть почати пошук квартири, щоб не затримуватися надовго в первинних центрах прийому. Потім можна розраховувати на можливість отримати соціальне житло, тобто право Wohnberechtigungsschein (WBS).

Дані про житловий фонд розмішені у відомстві (Wohnungsamt). Щоб знайти потрібне відомство, у пошуку слово слід ввести "Wohnungsamt" і назву населеного пункту. Люди без доходу чи матеріальної можливості орендувати житло можуть отримати підтримку через центр зайнятості (Jobcenter). Там покривають витрати на оренду та опалення до певної суми.

Багато центрів зайнятості розраховують на одну людину квартиру площею до 50 кв. м., на чотирьох осіб – до 85 кв. м.

Перед тим, як підписати договір оренди, необхідна заява про згоду центру зайнятості. У деяких випадках Jobcenter може перераховувати кошти за оренду безпосередньо орендодавцеві. Центр зайнятості також може оплатити заставу (Kaution), але порахує її як безвідсоткову позику, яку потрібно буде повернути пізніше із соціальних виплат.

Фото: Українцям в Німеччині оплачують житло (gettyimages.com)

Де шукати житло в Німеччині: ресурси

Федеральне управління з питань міграції та біженців займається розподіленням українців у федеральні землі. Переїзд дозволений лише за умови працевлаштування або здобутті освіти. На сайті "Житлове господарство Німеччини" можна знайти інформацію щодо пропозицій житла в регіонах усієї країни.

Для пошуку соціального житла українці можуть скористатися такими ресурсами:

Тимчасове житло для українців у Німеччині –є пропозиції як безплатного, так і платного проживання;

Unterkunft-ukraine – сайт для пошуку безоплатного тимчасового помешкання;

immobilienscout24 – сайт для пошуку житла, де є як безплатні варіанти, так і за нзькими цінами;

warmes-bett – пошук притулку в Німеччині з різноманітними програмами та державною підтримкою;

icanhelp.host – ресурс для тих, хто хоче допомогти, і тих, хто потребує допомоги, через геолокацію можна знайти потрібну пропозицію;

Immonet – в онлайн-базі міститься безліч пропозицій оренди житла, у тому числі програма допомоги для українських біженців;

TASSO.Help – ресурс, який пропонує допомогу, і на якому публікують пропозиції житла з домашніми тваринами.

jugendherberge – пропозиції дешевого житла в молодіжних хостелах.

На сьогодні багато німецьких міст також організовують приватне житло для біженців. Є онлайн-платформи, що об’єднують пропозиції громадян, які можуть на певний час прихистити біженців, та запити від людей, котрі шукають житло, наприклад – Host4Ukraine.

Також чимало пропозицій для українців публікуються через тематичні Facebook-спільноти:

Фото: Українці в берлінському аеропорту Тегель (gettyimages.com)

Які документи потрібні для отримання соціального житла в Німеччині?

Для отримання WBS треба подати заяву у письмовій формі до житлового відомства (Wohnungsamt). У містечку або селі це може бути відомство, в якому біженець зареєструвався за місцем проживання. Заяву можна знайти як у відомстві, так і на офіційному сайті. Її можна відправити разом з необхідними документами поштою, електронною поштою або принести до житлового відомства.

Зазвичай необхідно надати копії таких документів:

Паспорт (або посвідчення особи) і дозвіл на перебування (Aufenthaltserlaubnis);

Свідоцтво про шлюб;

Свідоцтва про народження дітей;

Довідка про розмір заробітної плати або довідка від Jobcenter чи відомства соціального забезпечення Sozialamt;

Довідка про реєстрацію за місцем проживання;

Банківські виписки.

У багатьох федеральних землях можна подати заяву на отримання WBS безкоштовно. У деяких федеральних землях збір за обробку заяви становить від 5 до 40 євро. На отримання WBS зазвичай йде 2-6 тижнів. Документ буде дійсний рік, потім його можна продовжити в тій самій землі.

Маючи Wohnberechtigungsschein, можна винайняти квартиру, яка субсидується державою. Таке житло можуть винаймати лише власники WBS. В оголошеннях про здачу таких квартир зазвичай зазначається "лише з WBS" або "лише для осіб з WBS".

Нагадаємо, ми писали, де українцям в Німеччині можна оформити закордонний паспорт.

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