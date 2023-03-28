Центры для украинцев. Какие поезда для беженцев предлагает немецкая железная дорога

Бесплатный эвакуационный поезд в Германию из Польши продолжает перевозить украинских беженцев за счет немецкого правительства. Раз в два дня он отправляется из Перемышля в Ганновер.
Также в Германии создали несколько маршрутов, чтобы беженцы могли добраться до центров помощи по железной дороге, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Deutsche Bahn.
Для въезда в Германию украинцам не нужен билет на поезд. Для этого достаточно загранпаспорта или украинской ID-карты. Для дальнейшего путешествия нужно будет получить бесплатный билет "helpukraine".
Въехать в Германию можно регулярными поездами, запущенными совместно с европейскими партнерами:
Также для беженцев курсируют поезда специального назначения:
Через день курсирует поезд со спальными вагонами Перемышль – Ганновер с транзитной остановкой во Франкфурте-на-Одере.
Фото: Схема движения поездов для беженцев (bahn.de)
Украинцев предупреждают, что во время пересечения границы возможна проверка паспортов полицией. Это стандартная процедура, которая не занимает много времени.
В регулярных поездах есть бесплатный Wi-Fi и розетки. Там есть туалеты с пеленальным столиком и вагоны-рестораны. При возникновении вопросов можно обратиться к персоналу поезда.
На поездах специального назначения обычно есть команда сопровождения и волонтеры. В пути беженцам предлагают еду и напитки. Также можно воспользоваться павербанками с кабелями.
Три основных станции прибытия в Германию: Ганновер Мессе/Лаатцен, Котбус и Берлин. Там беженцам оказывают необходимую помощь.
На этих вокзалах встречают работники или волонтеры, которые подскажут маршрут в центры помощи. Некоторые из них говорят на украинском, русском и английском. Также некоторые объявления из громкоговорителей на вокзале звучат на украинском и русском языках.
Ганноверский выставочный центр является первым координационным пунктом для многих беженцев из Украины. Там есть переводчики, горячая еда, спальные места и предоставляется помощь. Ганновер является транзитным хабом для эвакуационной поездки по Германии или в другую европейскую страну.
Город Котбус является еще одним важным центром для беженцев. На северной стороне вокзала находятся палатки, еда и напитки, предлагается уход за детьми. В выставочном зале можете остаться отдохнуть.
Если по прибытии в Берлин беженцы хотят остаться в столице, им нужно зарегистрироваться в "Welcome Hall Land Berlin" перед зданием вокзала. Там можно получить напитки, еду и медицинскую помощь. Оттуда автобусы доставляют беженцев в центры приема.
Напомним, мы писали, как беженцам в Германии найти социальное жилье.
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