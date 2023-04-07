"Це неповага". Українців у Литві не перевірятимуть на знання мови

У Державній інспекції з литовської мови заявили, що українські біженці повинні будуть складати мовний іспит з березня 2024 року. Наразі їм приходять листи з нагадуванням.

Прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте прокоментувала цю заяву, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на bb.lv.

Глава литовського уряду зауважила, що перевіряти знання литовської мови у українців є неповагою до людей, які тікали від війни.

"Напруга, викликана головою однієї інспекції, в моєму розумінні, це і не до місця, і не до часу. І це дуже неповажно стосовно людей, які втекли від війни", - заявила Інгріда Шимоніте у четвер у Сеймі.

За її словами, в уряді це питання окремо обговорять із мовною інспекцією.

"Я думаю, що люди, які поважають себе, як правило, у країні, де вони живуть, намагаються вивчити місцеву мову для власної зручності та зручності інших", –заявила вона.

Йшлося про те, що всі іноземці, які приїжджають у Литву працювати, мають відразу скласти іспит. Але для українських біженців зробили виняток і на вивчення мови відвели 24 місяці.

"Період у 24 місяці дали лише українським військовим біженцям, які мають такий офіційний статус. Щодо інших іноземців у Литві такий виняток не застосовується і вимога діє відразу ж – для роботи в Литві, де мова необхідна , складання іспиту є обов'язковою умовою", – сказав чиновник.

Фото: Мітинг у Литві (unsplash.com/dovile-ramoskaite)

За словами Аудрюса Валотки, зараз багато литовців говорять російською – це основна мова комунікації з українцями.

"Людина, яка володіє місцевою мовою, почувається безпечніше і комфортніше. Адже можуть бути різні ситуації. Ви телефонуєте, наприклад, в 112 і як ви пояснюєте, що вам потрібно? Так, можна англійською, російською, українською, але буває, що на тому кінці дроту людина говорить тільки литовською, а у вас трапилося щось страшне і ви не можете нічого пояснити", – зауважив він.

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