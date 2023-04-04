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Навіщо українцям Європейський паспорт кваліфікацій: пояснення юриста

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Вівторок 04 квітня 2023 08:00
Навіщо українцям Європейський паспорт кваліфікацій: пояснення юриста Фото: Працевлашування з Європейським паспортом кваліфікацій (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які виїхали за кордон через війну без документів про вищу освіту, можуть отримати в деяких країнах альтернативу свого диплома – Європейський паспорт кваліфікацій.

Які переваги дасть українцям такий документ, TRAVEL РБК-Україна пояснив керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Максим Боярчуков.

Що таке Європейський паспорт кваліфікацій і як його можна використати

Європейський паспорт кваліфікацій – це спеціальний міжнародний інструмент, який допоможе оцінити кваліфікацію у разі відсутності документів про освіту або браку деяких документів, зазначає Максим Боярчуков.

"EQPR не є офіційним актом про визнання документів про освіту, але він надає достовірну інформацію, яка може бути корисною для працевлаштування, вступу на навчання, кваліфікаційних курсів чи стажування. Його можна використовувати в усіх країнах-учасницях проекту EQPR, а саме: Польщі, Італії, Франції, Греції, Німеччині, Великобританії, Нідерландах", – пояснює юрист.

Тому українцям, які втратили документ про освіту, але бажають працевлаштуватися за кордоном, або ж продовжити навчання чи стажування, EQPR стане у нагоді, зауважує він.

Навіщо українцям Європейський паспорт кваліфікацій: пояснення юристаФото: Європейський паспорт кваліфікацій потрібен для роботи і навчання (unsplash.com/campaign-creators)

Як отримати Європейський паспорт кваліфікацій

"Європейський паспорт кваліфікацій для біженців" (EQPR) фіксує найвищий рівень освіти біженця, його досвід і мовні навички.

EQPR розробили у 2017 році, щоб вирішити проблеми інтеграції біженців у Європі. Наразі до проекту приєдналися 22 країни, 15 березня учасницею стала Грузія.

Польща стала учасником цього проекту Ради Європи 9 травня 2022 року. Отже, українці, які втратили свій документ про освіту, можуть отримати EQPR на території Польщі, зазначає visitukraine.today.

Документ створили з метою:

  • дати можливість продовжити розпочате навчання;
  • оцінити рівень кваліфікації та досвіду роботи;
  • допомогти з пошуком роботи;
  • замінити втрачені документи, які підтверджують здобуту раніше освіту;
  • підтвердити мовні знання.

Щоб отримати Європейський паспорт кваліфікаціій, треба оформити заявку:

  1. створити обліковий запис на сайті;
  2. заповнити профільну анкету для EQPR;
  3. подати заявку на отримання документа.

Біженці заповнюють анкету та, якщо вони пройшли відбір, з ними зустрічається команда оцінювачів кваліфікаційних даних для інтерв’ю (приблизно 45 хв.), під час якого проводиться оцінка їх кваліфікації. Оцінювачі кваліфікаційних даних є експертами з питань кваліфікації. Вони обізнані зі системами освіти у країнах походження біженців. Інтерв’ю ведеться рідною мовою або мовою навчання. Після інтерв’ю приймається рішення щодо видачі EQPR.

Більше інформації можна знайти в спеціальному буклеті українською мовою або проконсультуватися за номером: 451 058 653.

Нагадаємо, ми писали, що зміниться для біженців після отримання "карти побиту" у Польщі.

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