"Это неуважение". Украинцев в Литве не будут проверять на знание языка

В Государственной инспекции по литовскому языку заявили, что украинские беженцы должны будут сдавать языковой экзамен с марта 2024 года. Пока им приходят письма с напоминанием.

Премьер-министр Ингрида Шимоните прокомментировала это заявление, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на bb.lv.

Глава литовского правительства отметила, что проверять знания литовского языка у украинцев является неуважением к людям, которые бежали от войны.

"Напряжение, вызванное главой одной инспекции, в моем понимании, это и не к месту, и не ко времени. И это очень неуважительно по отношению к людям, бежавшим от войны", – заявила Ингрида Шимоните в четверг в Сейме.

По ее словам, в правительстве этот вопрос отдельно обсудят с языковой инспекцией.

"Я думаю, что люди, которые уважают себя, как правило, в стране, где они живут, пытаются выучить местный язык для собственного удобства и удобства других", – заявила она.

Речь шла о том, что все приезжающие в Литву иностранцы должны сразу сдать экзамен. Но для украинских беженцев сделали исключение и на изучение языка отвели 24 месяца.

"Период в 24 месяца дали только украинским военным беженцам, имеющим такой официальный статус. В отношении других иностранцев в Литве такое исключение не применяется и требование действует сразу же – для работы в Литве, где язык необходим, сдача экзамена является обязательным условием", – сказал чиновник.

Фото: Митинг в Литве (unsplash.com/dovile-ramoskaite)

По словам Аудрюса Валотки, сейчас многие литовцы говорят по-русски – это основной язык коммуникации с украинцами.

"Человек, владеющий местным языком, чувствует себя безопаснее и комфортнее. Ведь могут быть разные ситуации. Вы звоните, например, в 112 и как вы объясняете, что вам нужно? Да, можно на английским, русском, украинском, но бывает, что на том конце провода человек говорит только на литовском, а у вас случилось что-то страшное и вы не можете ничего объяснить", – заметил он.

Напомним, мы писали,зачем украинцам Европейский паспорт квалификаций.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.