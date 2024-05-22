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Три країни за 8 євро. У Європі запустили поїзд через популярні туристичні локації

Середа 22 травня 2024 11:45
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Три країни за 8 євро. У Європі запустили поїзд через популярні туристичні локації Фото: Новий поїзд між Італією та Хорватією (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У Європі запустили залізничний маршрут, який сполучає три країни – Італію, Словенію та Хорватію. Вся подорож через туристичні локації триває 2 годин.

Квитки коштують від 8 євро в один бік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на euronews.travel.

Словенська залізниця запустила залізничний маршрут через 8 міст у трьох країнах. Вся подорож триває 2 години і коштує від 8 євро в один бік. Поїзд ходитиме щоденно до 30 вересня 2024 року.

Поїзд відправляється з портового міста Трієст на північному сході Італії, потім у зупиняється на чотирьох станціях у Словенії – Сежана, Дівача, Півка та Ілірська Бистриця. У Хорватії поїзд їде до станції Рієка.

Графік руху поїзда такий:

  • станція Вілла-Опічіна (Villa Opicina) в передмісті Трієста – 7:50, Ілірська Бистриця – 8:54, Рієка – 9:54.
  • Рієка – 18:25, Вілла Опічіна – 20:40.

Маршрут цікавий для бюджетної подорожі вихідного дня, адже вийти можна на одній зі станцій, прогулятися туристичною локацією та продовжити поїздку наступного дня.

Наприклад, в Ілірській Бистриці можна взяти напрокат електровелосипед і покататися лісовими стежками, звідки відкриваються краєвиди засніжених вершин. В Хорватії пасажири можуть провести ніч на курорті Опатія з віллами в стилі рококо та великими готелями з краєвидом на Адріатику. Рієка – портове місто з набережними, палацами епохи Габсбургів і театром 19 століття, який прикрашав Густав Клімт.

Нагадаємо, ми писали, що пасажири поїздів у Іспанії зможуть подорожувати за 7 євро. Акційна ціна діятиме на популярних маршрутах бюджетної залізничної компанії Avlo.

Також ми розповідали, що у Європі запустили новий нічний потяг, який везе пасажирів за 15 години через чотири країни. Маршрут охоплює столиці Німеччини, Чехії, Нідерландів та Бельгії.

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