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Три страны за 8 евро. В Европе запустили поезд через популярные туристические локации

Среда 22 мая 2024 11:45
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Три страны за 8 евро. В Европе запустили поезд через популярные туристические локации Фото: Новый поезд между Италией и Хорватией (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Европе запустили железнодорожный маршрут, соединяющий три страны – Италию, Словению и Хорватию. Все путешествие через туристические локации длится 2 часа.

Билеты стоят от 8 евро в одну сторону, сообщает РБК-Украина со ссылкой на euronews.travel.

Словенская железная дорога запустила железнодорожный маршрут через 8 городов в трех странах. Все путешествие длится 2 часа и стоит от 8 евро в одну сторону. Поезд будет ходить ежедневно до 30 сентября 2024 года.

Поезд отправляется из портового города Триест на северо-востоке Италии, затем в останавливается на четырех станциях в Словении – Сежана, Дивача, Пивка и Илирская Быстрица. В Хорватии поезд едет до станции Риека.

График движения поезда следующий:

  • станция Вилла-Опичина (Villa Opicina) в пригороде Триеста – 7:50, Илирская Быстрица – 8:54, Риека – 9:54.
  • Риека – 18:25, Вилла Опичина – 20:40.

Маршрут интересен для бюджетной поездки выходного дня, ведь выйти можно на одной из станций, прогуляться по туристической локации и продолжить поездку на следующий день.

К примеру, в Иллирской Быстрице можно взять напрокат электровелосипед и прокатиться по лесным тропам, откуда открываются виды заснеженных вершин. В Хорватии пассажиры могут провести ночь на курорте Опатия с виллами в стиле рококо и большими отелями с видом на Адриатику. Риека – портовый город с набережными, дворцами эпохи Габсбургов и театом 19 века, который украшал Густав Климт.

Напомним, что мы писали, что пассажиры поездов в Испании смогут путешествовать за 7 евро. Акционная цена действует на популярных маршрутах бюджетной железнодорожной компании Avlo.

Также мы рассказывали, что в Европе запустили новый ночной поезд, который везет пассажиров за 15 часов через четыре страны. Маршрут включает столицы Германии, Чехии, Нидерландов и Бельгии.

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