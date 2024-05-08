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Пасажири поїздів у Іспанії зможуть подорожувати за 7 євро: деталі

Середа 08 травня 2024 16:20
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Пасажири поїздів у Іспанії зможуть подорожувати за 7 євро: деталі Фото: Поїзд компанії Avlo (facebook.com/Renfe)
Автор: Ольга Маджумдар

Іспанська залізнична мережа Renfe оголосила про розпродаж квитків за 7 євро. Подорожувати за цією ціною можна буде з 21 травня.

На яких маршрутах діятиме акція, РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку компанії.

Акційна ціна діятиме на популярних маршрутах бюджетної залізничної компанії Avlo. Розпродаж 70 000 квитків за ціною 7 євро присвячений запуску 10 нових високошвидкісних поїздів моделі S106 від виробника Talgo, що відбудеться 21 травня 2024 року.

Придбати дешеві квитки на поїздки з 21 травня до 21 липня можна на маршрути:

  • Мадрид – Валенсія;
  • Мадрид – Севілья;
  • Мадрид – Сарагоса – Барселона;
  • Мадрид – Малага;
  • Барселона – Валенсія;
  • Аліканте – Мадрид;
  • Мурсія – Вальядолід;
  • Вальядолід – Аліканте.

Пасажирам обіцяють комфортну подорожу у сучасних поїздах Talgo S-106, які можуть розвивати швидкість до 330км/год. У кожному поїзді по 12 вагонів із загальною кількістю від 507 до 581 місць.

Нагадаємо, ми писали, що ще одна країна запустить проїзні за 49 євро. У липні та серпні пільга буде доступна для близько 700 тисячам людей у Франції.

Також ми писали, що у Європі запустили новий нічний потяг. Він везе пасажирів за 15 години через чотири країни.

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