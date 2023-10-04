Тимчасовий захист удруге. Що чекає на українців, які поїдуть до Німеччини повторно

Німеччина надала тимчасовий захист понад 1 млн українців. Не всі змогли адаптуватися в цій країні та згодом відмовилися від статусу. Деякі з часом вирішують повернутися та відновити захист.

Що чекає на українських біженців, які приїжджають до Німеччини вдруге, РБК-Україна розповідає з посиланням на проект uahelp.wiki, який веде міжнародна команда волонтерів.

До якого ставлення слід бути готовим після повернення

"Будьте готові до того, що всі відомства на вас ображаються і ставляться до вас максимально холодно. Всі ваші борги у вас залишилися і всі ваші кредитори хочуть їх назад. Причому якомога швидше – а то раптом ви знову поїдете", –розповідають волонтери.

Все, що було за людиною у плані допомоги – вже віддали іншим біженцям.

"Ті волонтери, які ще готові допомогти вам, безсилі перед установами, які запитують: "Навіщо відмовлялися?".

"Так, є люди, і чимало, які по-людськи готові прислухатися і зрозуміти ваші причини, чому ви відмовилися від захисту тут, а потім передумали і хочете його назад. Але на практиці це вам мало допоможе. Занадто багато біженців і надто мало ресурсів, щоб ними розкидатися", – зазначають у проекті.

Фото: Оформлення документів біженцям (gettyimages.com)

Що слід знати про житло та місце проживання

Людина може приїхати тільки до тієї землі, де до свого виїзду була зареєстрована.

Якщо біженець виїхав до того, як йому видали остаточну посвідку на проживання (Aufenthaltstitel), то може приїхати тільки в той округ (Landkreis), в якому був зареєстрований. Навіть якщо термін дії Fiktionsbescheinigung чи Aufenthaltstitel вже минув, прив'язка нікуди не поділася.

"Ви не можете приїхати до жодного пункту прийому для біженців. Пункти діють тільки для тих, хто приїжджає вперше. Вас не приймуть і відправлять до того міста чи округу, де ви були зареєстровані", – попереджають українців.

Але місто, в якому людина була зареєстрована, може пояснити, що місць для біженців наразі немає.

"І з вами справу воно мати зараз не може. А також не вважає, що несе за вас хоч якусь відповідальність, тому що ви у них не прописані. Щоб ви не мозолили очі, вони будуть відправляти вас до пункту прийому для біженців, а ті знову відправлятимуть вас у "ваше" місто, яке себе "вашим" не вважає", – пояснюють волонтери.

Останнім часом (влітку 2023 року) вони постійно спостерігають випадки, коли ті, хто повернулися, ночують у знайомих, у готелях, на вокзалах, у поїздах, бо житла немає.

"Особливо якщо у вас вже є ВНП (Aufenthaltstitel), міські відомства знизуватимуть плечима і будуть говорити: ну, шукайте житло по всій землі, у вас є дозвіл на проживання. Так, міста зобов'язані боротися з бездомністю, але для цього треба спочатку переконати конкретне місто, що воно за вас відповідає, а потім сподіватися, що є місце – і вже не в гуртожитку для біженців, а у притулку для бездомних”.

При цьому навіть притулки для бездомних бувають переповнені.

Фото: Біженці у пункті реєстрації (gettyimages.com)

Міграційна служба може засумніватися у легальності другого в'їзду

Коли настане час продовжувати дозвіл на проживання, у міграційної служби можуть виникнути питання про те, чи правильно оформлене все і чи був другий в'їзд легальним.

"Залежно від тонкощів термінів і ваших документів це може бути проблемою. Якщо термін дії вашого Fiktionsbescheinigung або Aufenthaltstitel вже минув, будьте готові до тривалого оформлення нових документів, поки з вашим випадком розбиратимуться. А розбиратися міграційна служба почне не раніше, ніж ви будете десь прописані", – попереджають автори.

Які проблеми можуть виникнути із соціальною допомогою та страховкою

Будь-яку соціальну допомогу потрібно буде оформляти з нуля. І це можна буде зробити лише з того моменту, коли з'явиться житло та прописка.

"Зрозуміло, з подачею абсолютно всіх анкет заново та відповідним часом на обробку. Якщо термін дії вашого Fiktionsbescheinigung або Aufenthaltstitel вже минув, соцслужби будуть спокійно чекати, доки у вас з'явиться новий документ", - звертають увагу волонтери.

Фото: Джобцентр у Німеччині (gettyimages.com)

Медична страховка відновиться з того моменту, як біженець матиме прописку і він (або соцслужби) почне за неї платити.

"А якщо ви не оформили належним чином свій від'їзд, то страхова компанія вимагатиме оплати внесків за всі ті місяці, що вас не було. З розрахунку 200 євро на місяць як мінімум. І вам треба буде довести, що вас дійсно не було, і ви не зобов'язані були сплачувати ці внески. Джобцентр їх на себе не візьме", – пояснюють на сайті.

Крім того, курси мови треба буде чекати та оформлювати знову. Якщо Джобцентр посилав біженця на якісь професійні курси, то далеко не факт, що це зроблять ще раз.

Місце у школі для дітей треба буде шукати заново, як і у дитячому садку та чекати у черзі.

Фото: Інтеграційні курси (gettyimages.com)

Як приїхати вдруге, щоб не було проблем

Українцям, які хочуть приїхати до Німеччини вдруге, радять підготуватись.

"Найпростіше буде, якщо у вас ще є дійсний ВНП, ви заздалегідь знаходите роботу, яка вас забезпечує, та житло, яке ви самі оплачуєте", – підказують біженцям.

Якщо цього немає, до приїзду варто написати листа до міграційної служби міста останньої прописки з описом ситуації та питанням, куди треба звертатися після приїзду.

"Далі дійте залежно від відповіді. Гарантії, що це допоможе, немає. Але це зменшує ймовірність того, що вас футболитимуть від відомства до відомства, а житимете ви на вокзалі", – зазначають волонтери.

Раніше ми писали, де в Німеччині продовжують приймати українців і до яких таборів можна їхати. Наприкінці вересня приймали вісім земель.

Також ми розповідали, які виплати отримує сім'я із двома дітьми у Німеччині. Допомога з безробіття наступного року зросте на 12%.

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