Временная защита второй раз. Что ждет украинцев, которые поедут в Германию повторно

Германия предоставила временную защиту более 1 млн украинцев. Не все смогли адаптироваться в этой стране и позже отказались от статуса. Некоторые со временем решают вернуться и возобновить защиту.

Что ждет украинских беженцев, которые приезжают в Германию во второй раз, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на проект uahelp.wiki, который ведет интернациональная команда волонтеров.

К какому отношению следует быть готовым после возвращения

"Будьте готовы к тому, что все ведомства на вас в обиде и относятся к вам максимально холодно. Все ваши долги у вас остались и все ваши кредиторы хотят их назад. Причем побыстрее – а то вдруг вы опять уедете", – рассказывают волонтеры.

Все, что было за человеком в плане помощи – уже отдали другим беженцам.

"Те волонтеры, которые еще готовы вам помочь, бессильны перед учреждениями, которые спрашивают: "Зачем отказывались?".

"Да, есть люди, и немало, которые по-человечески готовы прислушаться и понять ваши причины, почему вы отказались от защиты здесь, а потом передумали и хотите ее обратно. Но на практике это вам мало поможет. Слишком много беженцев и слишком мало ресурсов, чтобы ими разбрасываться", – отмечают в проекте.

Фото: Оформление документов беженцам (gettyimages.com)

Что следует знать о жилье и месте жительства

Человек может приехать только в ту землю, в которой до своего выезда был зарегистрирован.

Если беженец уехал до того, как ему выдали окончательный вид на жительство (Aufenthaltstitel), то может приехать только в тот округ (Landkreis), в котором был зарегистрирован. Даже если срок действия Fiktionsbescheinigung или Aufenthaltstitel уже истек, привязка никуда не делась.

"Вы не можете приехать ни в один приемный пункт для беженцев. Пункты действуют только для тех, кто приезжает в первый раз. Вас не примут и отправят в тот город или округ, где вы были зарегистрированы", –предупреждают украинцев.

Но город, в котором человек был зарегистрирован, может объяснить, что мест для беженцев сейчас нет.

"И с вами дело он иметь сейчас не может. А также не считает, что несет за вас хоть какую-то ответственность, потому что вы у них не прописаны. Чтобы вы не мозолили глаза, они будут отправлять вас в приемный пункт для беженцев, а те будут опять отправлять вас в "ваш" город, который себя "вашим" не считает", – объясняют волонтеры.

В последнее время (летом 2023 года) они постоянно наблюдают случаи, когда вернувшиеся ночуют по знакомым, в гостиницах, на вокзалах, в поездах, потому что жилья нет.

"Особенно если у вас уже есть ВНЖ (Aufenthaltstitel), городские ведомства будут пожимать плечами и говорить: ну, ищите жилье по всей земле, у вас же есть разрешение на проживание. Да, города обязаны бороться с бездомностью, но для этого надо сначала убедить конкретный город, что он за вас в ответе, а потом надеяться, что есть место – и уже не в общежитии для беженцев, а в приюте для бездомных".

При этом даже приюты для бездомных бывают переполнены.

Фото: Беженцы в пункте регистрации (gettyimages.com)

Миграционная служба может усомниться в легальности второго въезда

Когда придет время продлевать разрешение на проживание, у миграционной службы могут возникнуть вопросы о том, все ли правильно оформлено и был ли второй въезд легальным.

"В зависимости от тонкостей сроков и ваших документов это может быть проблемой. Если срок действия вашего Fiktionsbescheinigung или Aufenthaltstitel уже истек, будьте готовы к долгому оформлению новых документов, пока с вашим случаем будут разбираться. А разбираться миграционная служба начнет не раньше, чем вы будете где-то прописаны", – предупреждают авторы.

Какие проблемы могут возникнуть с социальной помощью и страховкой

Любую социальную помощь нужно будет оформлять с нуля. И это можно будет сделать только с того момента, когда появится жилье и прописка.

"Разумеется, с подачей абсолютно всех анкет заново и соответствующим временем на обработку. Если срок действия вашего Fiktionsbescheinigung или Aufenthaltstitel уже истек, соцслужбы будут спокойно ждать, пока у вас появится новый документ", – обращают внимание волонтеры.

Фото: Джобцентр в Германии (gettyimages.com)

Медицинская страховка возобновится с того момента, как у беженца будет прописка и он (или соцслужбы) начнет за нее платить.

"А если вы не оформили должным образом свой отъезд, то страховая компания потребует оплаты взносов за все те месяцы, что вас не было. Из расчета 200 евро в месяц как минимум. И вам надо будет доказать, что вас действительно не было, и вы не обязаны были платить эти взносы. Джобцентр их на себя не возьмет", – объясняют на сайте.

Кроме того, курсы языка надо будет ждать и оформлять снова. Если Джобцентр посылал беженца на какие-то профессиональные курсы, далеко не факт, что это сделают еще раз.

Место в школе для детей надо будет искать заново, как и в детском саду и ждать очереди.

Фото: Интеграционные курсы (gettyimages.com)

Как приехать во второй раз, чтобы не было проблем

Украинцам, которые хотят приехать в Германию во второй раз, советуют подготовиться.

"Проще всего будет, если у вас еще есть действительный ВНЖ, вы заранее находите работу, которая вас обеспечивает, и жилье, которое вы сами оплачиваете", – подсказывают беженцам.

Если этого нет, до приезда стоит написать письмо в миграционную службу города последней прописки с описанием ситуации и вопросом, куда надо обращаться по приезду.

"Дальше действуйте в зависимости от ответа. Гарантии, что это поможет, нет. Но это уменьшает вероятность того, что вас будут футболить от ведомства к ведомству, а жить вы будете на вокзале", – отмечают волонтеры.

Ранее мы писали, где в Германии продолжают принимать украинцев и в какие лагеря можно ехать. В конце сентября принимали восемь земель.

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