Вісім земель. Де в Німеччині продовжують приймати українців: адреси

Німеччина залишається країною, яку українці найбільше обирають для отримання тимчасового захисту. Через дефіцит житла багато регіонів припинили прийом нових біженців.

Де у Німеччині продовжують приймати українських біженців, РБК-Україна повідомляє з посиланням на uahelp.wiki .

Біженці, які не мають знайомих чи родичів у Німеччині, які надали б їм прихисток, мають звернутися у табір первинного прийому. Звідти їх направлять у землю, яка на той момент прийматиме нових людей.

Зазначається, що найбільший пункт первинного прийому – у Берліні (колишній аеропорт Tegel). Звідти направляють на розселення по всій Німеччині.

Станом на 28 вересня табори приймають біженців у таких землях:

Баден-Вюртемберг:

Карлсруе (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – не приймають тих, хто приїхав власним автомобілем (нема парковки), через 2-3 дні відправляють до інших таборів для подальшого оформлення.

Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – складно дістатися громадським транспортом, на машині можна.

Фрайбург (нова адреса з 27.10.2022: Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – табір не приймає людей, яким потрібна медична допомога або спеціальний догляд;

Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm);

Зіндельфінген Sindelfingen Messehalle (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen) – табір більше не приймає біженців з України;

з України; Елльванген (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen) – табір переповнений, більше не приймає.

Баварія:

Цирндорф Ankerzentrum Zirndorf (Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf);

Ергольдінг (Schinderstraßl 19, 84030 Ergolding) – за повідомленнями з місць, табір може не приймати біженців з України.

Берлін:

Tegel (колишній аеропорт). Важливо: територія центру закрита. Всередину можна потрапити на автобусі. Якщо їхати машиною – потрібно буде залишити авто на парковці зовні та заїхати всередину автобусом. Усі дані, включаючи телефонну лінію центру, можна знайти за посиланням.

Гессен:

Гіссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – бажано приїжджати до 20:00 в робочі дні. В інший час теж приймають, але доведеться зачекати. Якщо приїжджаєте пізно і без автівки, зверніться до Bahnhofsmission у Франкфурті, вас можуть розмістити на одну ніч.

Нижня Саксонія:

Брамше (Im Rehhagen 8 49565 Bramsche). У перехідний період у співробітників табору Messe Hannover можна отримати квиток до табору в Bramsche безплатно.

Ганновер Messehalle (Halle 25, Messegelände, 30521 Hannover) – табір закрився 14 вересня 2023 року. Нових біженців перенаправляють до Брамше.

Фото: Тимчасове розміщення біженців у Німеччині (gettyimages.com)

Північний Рейн-Вестфалія:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саксонія:

Меране (Seiferitzer Schulweg 10, 08393 Meerane Erstaaufnahmeeinrichtung);

Лейпциг Leipzig-Mockau 1 (Am Alten Flughafen 8, 04356 Leipzig) – наразі табір переповнений, використовуються тимчасові намети;

Дрезден Messe Dresden (Messering 8a, 01067 Dresden) – місто не приймає і перенаправляє до табору Меране.

Шлезвіг-Гольштейн:

Ноймюнстер (Haart 148, 24539 Neumünster).

Тюрингія:

Хермздорф Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15);

Табір в Зуль (Suhl) переповнений і більше не приймає біженців.

Українців попереджають не шукати, у якому таборі кращі умови – вони суттєво не відрізняються. Краще їхати в локацію, куди зручніше дістатися.