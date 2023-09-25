Які виплати з Jobcenter отримує сім'я з двома дітьми у Німеччині: загальна сума

Українські біженці у Німеччині отримують соціальну допомогу, яка включає виплати з безробіття, оплату оренди житла та комунальні послуги. Залежно від складу сім'ї розмір грошової допомоги відрізняється.

Які виплати отримує сім'я із 4 осіб, РБК-Україна розповідає з посиланням на suedkurier.de .

Що таке "дохід громадянина", який виплачують українським переселенцям

Допомога з безробіття Bürgergeld ("дохід громадянина") у Німеччині виплачується із січня 2023 року. Виплати надає центр зайнятості Jobcenter. До цього у Німеччині надавався інший вид допомоги – Hartz VI.

Право на отримання допомоги мають працездатні люди, які є безробітними та потребують допомоги. Цю допомогу надають і українським біженцям.

Bürgergeld є основною страховою виплатою та призначений для забезпечення гідного прожиткового мінімуму. Тому й ті люди, чий дохід настільки низький, що вони не можуть утримувати себе, також можуть отримати допомогу громадянина.

За виплату Bürgergeld відповідають місцеві центри зайнятості. Точний розмір допомоги розраховується в кожному випадку окремо.

Фото: Допомога українським біженцям (gettyimages.com)

Яка загальна сума виплат для сім'ї із чотирьох людей

Федеральне міністерство праці та соціальних питань (BMAS) визначає стандартну ставку у 2023 році таким чином:

502 євро – для однієї людини;

451 євро – для одружених або партнерів у цивільному партнерстві;

420 євро – для дітей від 14 до 17 років;

348 євро – для дітей від 6 до 13 років;

318 євро – для дітей до 5 років включно.

Стандартна допомога для сім'ї з чотирьох осіб може становити від 1538 євро до 1742 євро на місяць.

BMAS підготувало зразок розрахунку суми Bürgergeld для сім’ї з чотирьох осіб – двох дорослих, 4-річної та 12-річної дитини:

стандартна виплата для обох партнерів – 451 євро на кожного. Разом вони отримують 902 євро.

виплата для дитини 4 років становить 318 євро;

допомога для дитини 12 років становить 348 євро;

проживання та опалення коштує 743 євро.

Загальна потреба для сім'ї з чотирьох осіб становить 2311 євро. Із цього вираховується дохід, який потрібно взяти до уваги. У прикладі це лише допомога на дітей у розмірі 500 євро. Пільги на навчання враховуються без урахування допомоги на дітей. Після вирахування доходу родина має право на отримання допомоги у розмірі 1811 євро.

Крім стандартної ставки існують додаткові пільги. Наприклад, вагітні мають право на доплату 17% із 13 тижня вагітності до місяця пологів. Центр зайнятості також сплачує "додаткову виплату у відповідній сумі" для тих, хто залежить від дорожчої дієти з медичних причин.

Фото: Jobcenter у Німеччині (gettyimages.com)

Які витрати покриває Jobcenter

Центр зайнятості також покриває витрати на житло, тобто орендну плату, додаткові витрати та опалення. За даними Федерального міністерства праці, для чотирьох осіб вважається підходящою квартира з 4 кімнатами або площею від 85 до 90 кв. м.

Людям, які отримують соціальну допомогу, центр зайнятості покриває значну частину додаткових витрат – у тому числі з оплати комунальних послуг. Згідно з інформацією на сайті buerger-geld.org, центр зайнятості оплачує такі пункти в рахунку за комунальні послуги:

опалення та гаряча вода;

постійні державні збори на майно, зокрема, податок на майно;

водопостачання питної води;

витрати на водовідведення;

експлуатація пасажирського або вантажного ліфта;

прибирання вулиць;

вивіз сміття;

прибирання будівель і боротьба зі шкідниками;

догляд за зеленими насадженнями;

світлення за межами квартири;

очищення димоходу;

страхування майна та відповідальності за будівництво;

витрати на сторожа;

громадська антена, широкосмугова мережа або внутрішньобудинкова система розподілу;

інші експлуатаційні витрати, які покладаються на всіх осіб, які проживають у житловому будинку.

Крім цього, є ще одна стаття витрат, які Jobcenter покриває отримувачам Bürgergeld. Це оплата оренди паркомісця, гаража чи підземного паркінгу – навіть якщо у пільговиків немає автомобіля. Це пояснюється тим, що квартира часто здається тільки з паркомісцем або гаражем.

Фото: Українські біженці в Німеччині (gettyimages.com)

Який буде розмір допомоги у 2024 році

Підвищення грошової допомоги громадянам у 2024 році відбудеться 1 січня 2024 року. Якщо влада Німеччини не прийме іншого рішення щодо допомоги українським біженцям, ці виплати і надалі поширюватимуться на людей з України із тимчасовим захистом.

У зв'язку із інфляцією стандартна ставка допомоги Bürgergeld буде збільшена на 12,2%. Загалом виплати будуть такі:

563 євро – для однієї людини;

506 євро – для подружжя або позашлюбних партнерів у цивільному партнерстві;

471 євро – для дітей від 14 до 17 років;

390 євро – для дітей від 6 до 13 років;

357 євро – для дітей до 5 років включно.

Розмір виплат на 2024 рік вже визначений. Для самостійного розрахунку можна скористатися калькулятором допомоги.