Теперь без тестов. Финляндия изменила условия для въезда: кого они коснутся
Новые меры будут действовать по меньшей мере до 13 марта
С 15 февраля 2022 года вакцинированные лица, прибывающие из всех стран, могут посещать Финляндию без дополнительных требований по тестированию.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.
Согласно пресс-релизу Министерства внутренней безопасности и иммиграции, такие меры будут действовать до 13 марта, поскольку правительство оценивает ситуацию с COVID-19.
"Пограничная служба не требует вышеупомянутых справок в качестве условия для въезда от финских граждан, прибывающих из третьей страны, от иностранцев, постоянно проживающих в Финляндии, или от лиц, чей въезд основан на уважительной причине, такой как непреодолимые семейные обстоятельства или другие веские личные причины", — поясняется в пресс-релизе.
Для въезда в Финляндию разрешены следующие вакцины:
- Comirnaty Pfizer-BioNTech by BioNTech Manufacturing GmbH;
- Spikevax, formerly Moderna by Moderna Biotech Spain, SL;
- Vaxzevria, formerly AstraZeneca by AstraZeneca Ab;
- Janssen (Johnson & Johnson) by Janssen – Cilag International NV;
- BIBP / Sinopharm by Beijing Institute of Biological Products;
- COVISHIELD by Serum Institute of India;
- CoronaVac by Sinovac Life Sciences;
- Covaxin;
- Nuvaxovid;
- Covovax.
Фото: С 15 февраля 2022 года вакцинированные лица, прибывающие из всех стран, могут посещать Финляндию без дополнительных требований по тестированию. (unsplash.com/alexandr-bormotin)
С другой стороны, непривитым путешественникам разрешен въезд в Финляндию только по специальному разрешению, которое не распространяется на туризм.
Напомним, ранее Венгрия изменила правила въезда для туристов.