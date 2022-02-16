Тепер без тестів. Фінляндія змінила умови для в'їзду: кого вони торкнуться
Нові заходи діятимуть щонайменше до 13 березня
Від 15 лютого 2022 року вакциновані особи, які прибувають з усіх країн, можуть відвідувати Фінляндію без додаткових вимог щодо тестування.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.
Згідно з пресрелізом Міністерства внутрішньої безпеки та імміграції, такі заходи діятимуть до 13 березня, оскільки уряд оцінює ситуацію із COVID-19.
"Прикордонна служба не вимагає вищезгаданих довідок як умови для в'їзду від фінських громадян, які прибувають з третьої країни, від іноземців, які постійно проживають у Фінляндії, або від осіб, чий в'їзд заснований на поважній причині, такій як непереборні сімейні обставини або інші вагомі особисті причини ", — пояснюється в пресрелізі.
Для в'їзду до Фінляндії дозволені такі вакцини:
- Comirnaty Pfizer-BioNTech by BioNTech Manufacturing GmbH;
- Spikevax, formerly Moderna by Moderna Biotech Spain, SL;
- Vaxzevria, formerly AstraZeneca by AstraZeneca Ab;
- Janssen (Johnson & Johnson) by Janssen – Cilag International NV;
- BIBP / Sinopharm by Beijing Institute of Biological Products;
- COVISHIELD by Serum Institute of India;
- CoronaVac by Sinovac Life Sciences;
- Covaxin;
- Nuvaxovid;
- Covovax.
Фото: Від 15 лютого 2022 року вакциновані особи, які прибувають з усіх країн, можуть відвідувати Фінляндію без додаткових вимог щодо тестування.(unsplash.com/alexandr-bormotin)
З іншого боку, нещепленим мандрівникам дозволено в'їзд до Фінляндії лише за спеціальним дозволом, який не поширюється на туризм.
Нагадаємо, що раніше Угорщина змінила правила в'їзду для туристів.