Таксі у Варшаві: скільки коштують поїздки та як замовити машину

Варшава – місто, до якого українці нерідко їздять під час подорожей по Польщі чи до інших країн. Для пересування польською столицею зручно користуватися послугами таксі, але можна натрапити на нелегальних перевізників.

Що треба знати про особливості польского таксі та ціни на поїздки, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrayina.pl.

Скільки коштують послуги перевізників у Варшаві

Оскільки Варшава є великим туристичним центром, послуги на таксі там вищі, ніж в інших польських містах. Пасажири можуть знайти як державних, так і приватних перевізників. Також біля вокзалів та готелів є чимало нелегальних перевізників, які нерідко мають завищені ціни.

У місті діють такі ціни на поїздки у таксі:

посадка – 7-8 злотих (71-81 грн);

ціна за кілометр по місту вдень (8:00-22:00) – 3 злотих (31 грн);

ціна за кілометр по місту вночі, у вихідні та святкові дні– 6 злотих (61 грн);

ціна за містом у будні – 6 злотих (61 грн);

у вихідні, свята та вночі – 9 злотих (91 грн);

очікування може обійтися у 40 злотих (410 грн) на годину;

попереднє бронювання – 50 злотих (510 грн).

За прогнозами польських експертів, незабаром ціни на таксі можуть зрости до 50%. Це пов'язано із тим, що із 17 червня 2024 року кожен водій, що здійснює пасажирські перевозки, буде зобов'язаний мати польські водійські права. Це "відсіє" частину водіїв- іноземців.

Вимоги до служб таксі у Польщі посилили

Торік у Польщі на законодавчому рівні запровадили нові стандарти у сфері безпеки пасажирських перевезень, які здійснюють служби таксі. Норми стосуються переважно компаній-посередників, які надають послуги через мобільні додатки, залучаючи незалежних водіїв.

Якщо раніше під час найму водія компанія могла укласти угоди онлайн, то тепер служба таксі має фізично перевіряли людину та її документи: посвідчення особи та водійські прав.

Також кожен кандидат у водії до початку роботи у сервісі повинен буде особисто з’явитися в офіс служби таксі, а там його мають сфотографувати, взяти пакет документів, перевірити кваліфікацію та відсутність судимості.

Фото: Відомий сервіс таксі у Польщі (gettyimages.com)

Найпопулярніші сервіси таксі у Варшаві

Щоб отримати гарантований сервіс та здійснити безпечну поїздку у незнайомому місті, варто користуватися службами таксі, яким довіряють місцеві мешканці. У Варшаві найпопулярніші сервіси замовлення автомобіля такі:

City Warsaw (+48 22 848 88 88);

Express Taxi (+48 22 877 08 08);

Prestige Taxi (+48 22 866 66 66);

Super Taxi (+48 63 242 29 96);

Merc Taxi (+48 22 677 77 77).

Також зручно користуватися замовлення таксі, завантаживши мобільні застосунки відповідних служб:

Uber;

Bolt/Taxify;

Free Now/MyTaxi;

iTaxi;

OptiTaxi;

Polska Sieć Taxi 19123;

Sawa Taxi Warszawa.

Фото: Таксі у Варшаві (pixabay.com)

Що треба знати про особливості таксі у Польщі

Пасажирам варто знати про особливості поїздок у таксі в Польщі. За деякі послуги – наприклад, перевезення багажу або поїздки за межі міста – можуть застосовувати окрему оплату.

Водії можуть відмовитися везти більше пасажирів, ніж передбачено місць – що може бути проблемою для сімей з дітьми.

У великих містах для таксі є спеціальні смуги. Це допомагає швидко дістатися потрібного місця без заторів. Але слід знати, що у деяких місяцях діє заборона зупинятися для посадки та висадки пасажирів.

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