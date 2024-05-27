Такси в Варшаве: сколько стоят поездки и как заказать машину

Варшава – город, в который украинцы нередко ездят во время путешествий по Польше или в другие страны. Для передвижения по польской столице удобно пользоваться услугами такси, но можно попасть на нелегальных перевозчиков.
Что нужно знать об особенностях польского такси и ценах на поездки, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrayina.pl.
Поскольку Варшава является большим туристическим центром, услуги на такси там выше, чем в других польских городах. Пассажиры могут найти как государственных, так и частных перевозчиков. Также возле вокзалов и гостиниц есть немало нелегальных перевозчиков, которые нередко имеют завышенные цены.
В городе действуют следующие цены на поездки в такси:
По прогнозам польских экспертов, в скором времени цены на такси могут вырасти до 50%. Это связано с тем, что с 17 июня 2024 года каждый водитель, осуществляющий пассажирские перевозки, будет обязан иметь польские водительские права. Это "отсеет" часть водителей-иностранцев.
В прошлом году в Польше на законодательном уровне были введены новые стандарты в сфере безопасности пассажирских перевозок, которые осуществляют службы такси. Нормы касаются преимущественно компаний-посредников, предоставляющих услуги через мобильные приложения, привлекая независимых водителей.
Если раньше во время найма водителя компания могла заключить договора онлайн, то теперь служба такси должна физически проверять человека и его документы: удостоверение личности и водительские права.
Также каждый кандидат в водители до начала работы в сервисе должен будет лично явиться в офис службы такси, а там его должны сфотографировать, взять пакет документов, проверить квалификацию и отсутствие судимости.
Фото: Известный сервис такси в Польше (gettyimages.com)
Чтобы получить гарантированный сервис и совершить безопасную поездку в незнакомом городе, следует пользоваться службами такси, которым доверяют местные жители. В Варшаве самые популярные сервисы заказа автомобиля такие:
Также удобно пользоваться заказом такси, загрузив мобильные приложения соответствующих служб:
Фото: Такси в Варшаве (pixabay.com)
Пассажирам следует знать об особенностях поездок в такси в Польше. За некоторые услуги – например, перевозки багажа или поездки за пределы города – могут применяться отдельная оплата.
Водители могут отказаться везти больше пассажиров, чем предусмотрено мест, что может быть проблемой для семей с детьми.
В больших городах для такси есть специальные полосы. Это помогает быстро добраться до нужного места без пробок. Но следует знать, что в некоторых месяцах действует запрет останавливаться для посадки и высадки пассажиров.
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