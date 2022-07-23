Что такое "золотые визы" и почему некоторые страны отказываются от них навсегда

В каких странах Европы дают гражданство и вид на жительство за инвестиции
Получить право жить и работать в одной из стран ЕС — порой сложный и долгий процесс. Но значительно проще тем, кто может инвестировать в страну. "Золотые визы" дают возможность состоятельным людям фактически "купить" право на проживание — иногда даже без необходимости жить в том или ином государстве.
TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews рассказывает, что такое "золотые визы" и почему в последние месяцы в ЕС все чаще ставят под вопрос безопасность такой схемы.
Популярность такой опции в Европейском союзе снова растет. В издании пишут, что схемой часто пользуются британцы после Brexit: те, кто хочет остаться жить в ЕС после того, как из Союза вышла Британия. И еще ожидают, что в ближайшем будущем станет больше таких запросов от американцев. В своем последнем отчете компания Get Golden Visa прогнозирует, что 2022 год будет "самым загруженным годом".
Схемы проживания за инвестиции, также известные как "золотые визы", дает людям возможность получить вид на жительство в стране, если они купили там дом, сделали крупную инвестицию или пожертвование. Все заявители должны быть старше 18 лет, не иметь судимостей и иметь достаточно средств, чтобы инвестировать в стране.
Есть также "золотые паспорта" — программы гражданства за инвестиции. Они позволяют иностранцам получить гражданство по такой же схеме - если инвестируют в страну, но речь обычно идет о гораздо больших суммах. В ЕС это также дает доступ ко многим преимуществам статуса резидента блока, включая свободное передвижение между странами.
Ранее в этом году Европейская комиссия призвала правительства ЕС прекратить выдачу гражданства инвесторам. Так хотят бороться с "многомиллиардной индустрией получения гражданства за деньги".
Фото: Несколько стран ЕС предоставляют гражданство за финансовый вклад в бюджет (unsplash.com)
После начала полномасштабной войны в Украине появились еще большие опасения, что такая схема может нести угрозу безопасности. В Брюсселе также призвали страны перепроверить, имеют ли россияне, подвергшиеся санкциям из-за войны, "золотой паспорт" или визу. А еще раньше в ЕС говорили, что сама идея выдачи права на проживание за деньги подрывает ценности, лежащие в основе проекта Европейского Союза.
В феврале правительство Великобритании отказалось от схемы "золотой визы". Она позволяла богатым иностранным гражданам селиться в стране в обмен на то, что они привозили с собой часть своего состояния. Решение о прекращении этой схемы было принято в рамках попытки пресечь "грязные деньги" из России.
Есть только несколько стран Европы, где все еще предлагают золотые паспорта в ЕС. Одна из таких стран — Мальта. Минимальная сумма инвестиций, которую надо внести - 690 000 евро.
Вот несколько примеров того, сколько именно стоит получить вид на жительство за инвестиции в еще нескольких странах ЕС.
Португалия считается самой удобной страной для тех, кто хочет получить вид на жительство за инвестиции. В 2021 году количество заявок на получение "золотых виз" в этой стране превысило 10 000 человек.
Фото: Португалия - популярная страна у тех, кто хочет получить гражданство за инвестиции (unsplash.com)
Здесь люди могут либо приобрести недвижимость, либо инвестировать часть своего состояния в страну. Минимальные инвестиции в Португалии составляют 280 000 евро, которые можно сделать, купив недвижимость в районе с низкой плотностью населения. Особенно хорошо, если вы купите жилье, которое нуждается в ремонте.
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Чтобы сохранить статус резидента, людям нужно оставаться в стране всего около семи дней в году, а через пять лет можно претендовать и на то, чтобы получить гражданство. Но в последние месяцы в СМИ говорится, что большое количество людей застряли в стране после того, как Служба по делам иностранцев и границ (SEF) не разрешила им продлить свои "золотые визы".
Италия — еще одно популярное направление для тех, кто хочет получить возможность свободно жить в ЕС в обмен на инвестиции. Введенная в 2017 году "золотая виза" предоставляет гражданам стран, не входящих в ЕС, получить вид на жительство на два года в обмен на инвестиции в Италию. Минимальный размер инвестиций составляет 500 000 евро.
Обладатели таких виз также могут включить свою семью в заявку и воспользоваться специальным налоговым режимом.
Те, кто использует схему и прожил в Италии в течение 10 лет, имеют право на получение гражданства.
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Фото: Через 10 лет жизни в Италии можно претендовать на гражданство (unsplash.com)
Греция тоже предлагает "золотые визы", и здесь по большинству отзывов вид на жительство можно получить быстрее всего в ЕС. В стране также приветствуются квалифицированные спецалисты-иностранцы: они могут получить разрешение в течение 60 дней после подачи заявления.
Здесь также один из самых низких порогов для инвестиций — всего 250 000 евро, которые надо потратить на недвижимость в стране. Обладатели "золотой визы" также не обязаны постоянно оставаться в Греции, чтобы сохранить вид на жительство. Таким образом, Греция может стать своего рода "вторым домом", куда можно приезжать время от времени, когда вам удобно.
К концу 2021 года в стране подали 9500 заявок на получение вида на жительство по инвестиционным схемам. Это один из самых высоких показателей в Европе.
Фото: Не является обязательным все время жить в Греции, если вы уже приобрели там жилье (unsplash.com)
В Ирландии — один из самых высоких порогов инвестиций. Здесь надо вложить сразу хотя бы 1 миллион евро, чтобы претендовать на гражданство.
Также в рамках так называемой Программы для инвесторов-иммигрантов в Ирландию вид на жительство можно получить за инвестицию в размере 500 000 евро.
Однако в апреле этого года Европейский парламент предупредил Ирландию, что такая схема уязвима для налоговых злоупотреблений. А ранее в марте Ирландия сама приостановила такую схему для граждан России в рамках санкций, которые ввели против РФ из-за ее вторжения в Украину.
Фото: В Ирландии вид на жительство можно получить за инвестицию в размере 500 000 евро (unsplash.com)
Напомним, мы писали, почему россиянам отказывают в "золотых паспортах".
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