Что такое "золотые визы" и почему некоторые страны отказываются от них навсегда

Получить право жить и работать в одной из стран ЕС — порой сложный и долгий процесс. Но значительно проще тем, кто может инвестировать в страну. "Золотые визы" дают возможность состоятельным людям фактически "купить" право на проживание — иногда даже без необходимости жить в том или ином государстве.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews рассказывает, что такое "золотые визы" и почему в последние месяцы в ЕС все чаще ставят под вопрос безопасность такой схемы.

Популярность такой опции в Европейском союзе снова растет. В издании пишут, что схемой часто пользуются британцы после Brexit: те, кто хочет остаться жить в ЕС после того, как из Союза вышла Британия. И еще ожидают, что в ближайшем будущем станет больше таких запросов от американцев. В своем последнем отчете компания Get Golden Visa прогнозирует, что 2022 год будет "самым загруженным годом".

Что такое "золотые визы" и что они дают

Схемы проживания за инвестиции, также известные как "золотые визы", дает людям возможность получить вид на жительство в стране, если они купили там дом, сделали крупную инвестицию или пожертвование. Все заявители должны быть старше 18 лет, не иметь судимостей и иметь достаточно средств, чтобы инвестировать в стране.

Есть также "золотые паспорта" — программы гражданства за инвестиции. Они позволяют иностранцам получить гражданство по такой же схеме - если инвестируют в страну, но речь обычно идет о гораздо больших суммах. В ЕС это также дает доступ ко многим преимуществам статуса резидента блока, включая свободное передвижение между странами.

За схемой прячутся олигархи из РФ. Почему ЕС отказывается от "золотых виз"

Ранее в этом году Европейская комиссия призвала правительства ЕС прекратить выдачу гражданства инвесторам. Так хотят бороться с "многомиллиардной индустрией получения гражданства за деньги".

Фото: Несколько стран ЕС предоставляют гражданство за финансовый вклад в бюджет (unsplash.com)

После начала полномасштабной войны в Украине появились еще большие опасения, что такая схема может нести угрозу безопасности. В Брюсселе также призвали страны перепроверить, имеют ли россияне, подвергшиеся санкциям из-за войны, "золотой паспорт" или визу. А еще раньше в ЕС говорили, что сама идея выдачи права на проживание за деньги подрывает ценности, лежащие в основе проекта Европейского Союза.

В феврале правительство Великобритании отказалось от схемы "золотой визы". Она позволяла богатым иностранным гражданам селиться в стране в обмен на то, что они привозили с собой часть своего состояния. Решение о прекращении этой схемы было принято в рамках попытки пресечь "грязные деньги" из России.

Какие страны ЕС предлагают "золотые визы" и какие требования

Есть только несколько стран Европы, где все еще предлагают золотые паспорта в ЕС. Одна из таких стран — Мальта. Минимальная сумма инвестиций, которую надо внести - 690 000 евро.

Вот несколько примеров того, сколько именно стоит получить вид на жительство за инвестиции в еще нескольких странах ЕС.

Португалия

Португалия считается самой удобной страной для тех, кто хочет получить вид на жительство за инвестиции. В 2021 году количество заявок на получение "золотых виз" в этой стране превысило 10 000 человек.

Фото: Португалия - популярная страна у тех, кто хочет получить гражданство за инвестиции (unsplash.com)

Здесь люди могут либо приобрести недвижимость, либо инвестировать часть своего состояния в страну. Минимальные инвестиции в Португалии составляют 280 000 евро, которые можно сделать, купив недвижимость в районе с низкой плотностью населения. Особенно хорошо, если вы купите жилье, которое нуждается в ремонте.

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Чтобы сохранить статус резидента, людям нужно оставаться в стране всего около семи дней в году, а через пять лет можно претендовать и на то, чтобы получить гражданство. Но в последние месяцы в СМИ говорится, что большое количество людей застряли в стране после того, как Служба по делам иностранцев и границ (SEF) не разрешила им продлить свои "золотые визы".

Италия

Италия — еще одно популярное направление для тех, кто хочет получить возможность свободно жить в ЕС в обмен на инвестиции. Введенная в 2017 году "золотая виза" предоставляет гражданам стран, не входящих в ЕС, получить вид на жительство на два года в обмен на инвестиции в Италию. Минимальный размер инвестиций составляет 500 000 евро.

Обладатели таких виз также могут включить свою семью в заявку и воспользоваться специальным налоговым режимом.

Те, кто использует схему и прожил в Италии в течение 10 лет, имеют право на получение гражданства.

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Фото: Через 10 лет жизни в Италии можно претендовать на гражданство (unsplash.com)

Греция

Греция тоже предлагает "золотые визы", и здесь по большинству отзывов вид на жительство можно получить быстрее всего в ЕС. В стране также приветствуются квалифицированные спецалисты-иностранцы: они могут получить разрешение в течение 60 дней после подачи заявления.

Здесь также один из самых низких порогов для инвестиций — всего 250 000 евро, которые надо потратить на недвижимость в стране. Обладатели "золотой визы" также не обязаны постоянно оставаться в Греции, чтобы сохранить вид на жительство. Таким образом, Греция может стать своего рода "вторым домом", куда можно приезжать время от времени, когда вам удобно.

К концу 2021 года в стране подали 9500 заявок на получение вида на жительство по инвестиционным схемам. Это один из самых высоких показателей в Европе.

Фото: Не является обязательным все время жить в Греции, если вы уже приобрели там жилье (unsplash.com)

Ирландия

В Ирландии — один из самых высоких порогов инвестиций. Здесь надо вложить сразу хотя бы 1 миллион евро, чтобы претендовать на гражданство.

Также в рамках так называемой Программы для инвесторов-иммигрантов в Ирландию вид на жительство можно получить за инвестицию в размере 500 000 евро.

Однако в апреле этого года Европейский парламент предупредил Ирландию, что такая схема уязвима для налоговых злоупотреблений. А ранее в марте Ирландия сама приостановила такую схему для граждан России в рамках санкций, которые ввели против РФ из-за ее вторжения в Украину.

Фото: В Ирландии вид на жительство можно получить за инвестицию в размере 500 000 евро (unsplash.com)

Напомним, мы писали, почему россиянам отказывают в "золотых паспортах".

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