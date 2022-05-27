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Дом за 1 евро. Как купить недвижимость в живописном регионе Италии

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Пятница 27 мая 2022 07:30
Дом за 1 евро. Как купить недвижимость в живописном регионе Италии Фото: Виды в Италии, Сицилия (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Для нерезидентов ЕС такая недвижимость будет дачей

Дом в Италии – мечта многих, побывавших в этой стране. Украинцы, которые из-за войны стали больше интересоваться недвижимостью в Европе, могут инвестировать в жилье за 1 евро.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, где и на каких условиях можно стать владельцем такого дома в одном из живописных уголков Италии со ссылкой на Independent.

Какие дома продают по 1 евро: особенности программы

Предложения приобрести дом по стартовой цене в 1 евро появились в Италии несколько лет тому по инициативе местных властей. Сейчас уже около 25 итальянских муниципалитетов предлагают такую недвижимость потенциальным покупателям.

За символическую плату продают ветхие дома в сельской местности. Молодые итальянцы все чаще мигрируют в города и "дачи" им не нужны. Тем более, что за второй дом в собственности приходится платить налоги. Некоторые пожилые итальянцы завещали дома местным властям.

Дом за 1 евро. Как купить недвижимость в живописном регионе ИталииФото: Ветхие дома, которые продают с условием реновации (скриншот РБК-Украина/case1euro.it)

Идея продавать такую недвижимость состоит в том, что реконструкция и заселение этих домов в ближайшие несколько лет принесет городкам больше пользы, чем их продажа по полной цене.

"Нам не нужны новостройки и новые надстройки. Стратегия улучшения жилищной среды и восстановления нашей культурной самобытности заключается в возрождении небольших центров или реконструкции заброшенных зданий с историей, которая является нашей историей", — говорится в заявлении команды на 1eurohouses.com.

Местные власти ожидают, что приток новых домовладельцев будет стимулировать экономику, поскольку они покупают местные продукты, нанимают местных строителей, вкладывают деньги в местные места и достопримечательности и даже стимулируют туризм, создавая бутик-отели.

Отмечается, что при покупке такой недвижимости придется вложиться в ремонт – а это 20-50 тысяч евро. Стоимость юридических услуг обойдется еще в 3000 евро, и в разных муниципалитетах нужно оформить гарантийный сбор на сумму от 1000 до 10000 евро.

Нужно предоставить четкий проект ремонта (с сохранением фасада) и начать работы в ближайшие 2-12 месяцев (в зависимости от муниципалитета), а завершить их в течение 3 лет.

Дом за 1 евро. Как купить недвижимость в живописном регионе ИталииФото: Один из домов за 1 евро в Муссомели на Сицилии (case1euro.it)

Где можно купить дом за 1 евро и на каких сайтах искать предложения

Для покупателей домов за 1 евро есть варианты как на специализированных сайтах недвижимости, так и на страницах местных органов власти. Например, можно поискать предложения на сайтах:

Регионы, в которых можно стать владельцем дома за 1 евро:

  1. Эмилия-Романья

В северной Италии вокруг Болоньи есть дома на продажу в таких городах, как Модильяна с древними руинами, где можно выкупить за символическую сумму даже полуразрушенный монастырь.

  1. Абруццо

Регион, примыкающий к побережью к востоку от Рима. Города, где продаются пустующие дома: Казоли, Санто-Стефано-ди-Сессанио и Пратола-Пелинья.

  1. Кампанья

Живописный вулканический регион побережья вокруг Неаполя, недалеко от Помпеи и побережья Амальфи, предлагает на продажу недвижимость в почти заброшенной Пьетрамеларе, где недавно проживало всего 15 семей.

  1. Сицилия

Один из главных "очагов" домов за 1 евро. Невостребованные дома продают в городах Муссомели, Калатафими-Седжеста, Огаста, Самбука и Кальтаджироне.

  1. Пьемонт

Этот северный регион недалеко от Швейцарии предлагает дома в таких городах, как Боргомедзавалле и Альбуньяно, рядом с известными винодельческими регионами и лесистой долиной Антрона.

  1. Ле Марш

В средневековом городе Кантиано, расположенном в 40 минутах езды от моря, продаются дома за 1 евро рядом с белыми галечными адриатическими пляжами и местами для сбора трюфелей.

  1. Лигурия

Триора и Пиньоне — две области в этом регионе, известные красочными рыбацкими деревнями Чинкве-Терре.

  1. Апулия

Столица провинции Апулия Таренто с населением 195 тысяч человек является одним из первых крупных городов, запустивших схему 1 Euro Case, знакомя покупателей со своей морской историей и великолепными морепродуктами.

  1. Сардиния

Города Романа и Нулви находятся в провинции Сассари на острове за пределами Альгеро, оба присоединились к схеме продажи домов по 1 евро.

Дом за 1 евро. Как купить недвижимость в живописном регионе ИталииФото: Город в регионе Апулия (unsplash.com/maria-bobrova)

Как иностранцу получить вид на жительство после покупки дома

Дома в Италии стали популярны среди американцев, а также жителей стран, не входящих в Евросоюз. Люди, живущие за пределами ЕС, могут покупать недвижимость в Италии, но только как "нерезиденты". В этом статусе можно провести в Италии до 180 дней в году – не более 90 дней в полугодие.

Для того, чтобы получить вид на жительство, жителям "третьих стран" покупки недвижимости недостаточно. Имея место для проживания (собственный дом или другое жилье в аренду), можно податься на получение вида на жительство по выбранному месту жительства без права на работу - Residenza Elettiva.

У такого статуса есть два нюанса – должен быть пассивный доход не ниже 32 тысяч евро в год и нахождение в Италии не менее 6 месяцев в течение первого года. После этого срока вид на жительство продлевается, а после 10 лет можно претендовать на гражданство для всей семьи.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит купить квартиру или дом у моря в Черногории.

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