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Квартиры от 12 тысяч евро. Где в Европе можно дешево купить жилье

Новина українською →
Болгария, Латвия, Вторник 24 мая 2022 07:30
Квартиры от 12 тысяч евро. Где в Европе можно дешево купить жилье Фото: Недвижимость на юге и севере ЕС (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Недвижимость в Европе для украинцев стала одной из самых надежных инвестиций на фоне войны в Украине. В странах с более низкими ценами на жилье спрос превышает предложение.

С принятием шестого пакета санкций ЕС против России может быть остановлена продажа недвижимости в Европе гражданам или организациям из РФ. После єтого число предложений на рынке может увеличиться, а цены - снизиться.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие страны в Европе самые доступные по стоимости покупки квартир или домов, по версии Check in Price.

  • Болгария – самое дешевое жилье в Европе

Болгария является одной из самых доступных стран в Европейском Союзе и страной с самым низким доходом. Уровень жизни в этой стране ниже среднего по европейским стандартам, а квартиры и дома – довольно дешевые.

Цены на недвижимость в Болгарии довольно низкие по всей стране, что в сельской местности, что у моря и даже в столице. София — одна из самых дешевых столиц Европы, где цена в центре города за квадратный метр колеблется от 1000 до 2000 долларов.

Квартиры от 12 тысяч евро. Где в Европе можно дешево купить жильеКвартиры от 12 тысяч евро. Где в Европе можно дешево купить жильеФото: Примеры стоимости квартир в Болгарии (скриншот РБК-Украина/realestates.bg)

Цены на квартиры в среднем колеблются от 500 до 800 евро за квадратный метр, элитная недвижимость обойдется от 1000 евро за "квадрат".

Например, мини-квартиру (студию) с мебелью можно найти от 12-13 тысяч евро на побережье, за 2 комнаты придется заплатить 30-40 тысяч евро в зависимости от дома и района.

Спрос на качественную недвижимость в Болгарии превышает предложение, поэтому цены продолжают расти. В 2022 году прогнозируют рост цен на 10-15%, что связано также с общемировой инфляцией.

Украинцам для покупки квартиры в Болгарии достаточно загранпаспорта, а для покупки земельного участка с домом необходимо зарегистрировать юрлицо. Процедура занимает до месяца и обходится в несколько сотен евро.

  • Латвия – самая доступная недвижимость в северной Европе

В Латвии можно приобрести недвижимость – как квартиры, так и дома с земельным участком как для частных, так и для юридических лиц. При покупке недвижимости от 250 тысяч евро можно получить вид на жительство в этой стране.

Латвия — лучший вариант недорогого жилья в северной Европе. Это балтийское государство является полноправным членом ЕС, Шенгенской зоны и в настоящее время использует единую валюту евро.

Рига является одной из самых дешевых столиц Европейского Союза для покупки недвижимости, наряду с Софией в Болгарии. Недалеко от центра города можно найти квартиру по цене от 1500 долларов за кв. метр. Нередко попадаются предложения по 1000 долларов и ниже, если недвижимость нуждается в ремонте.

Квартиры от 12 тысяч евро. Где в Европе можно дешево купить жильеКвартиры от 12 тысяч евро. Где в Европе можно дешево купить жильеКвартиры от 12 тысяч евро. Где в Европе можно дешево купить жильеКвартиры от 12 тысяч евро. Где в Европе можно дешево купить жильеФото: Примеры стоимость квартир в Латвии (скриншот РБК-Украина/latio.lv)

К примеру, в туристическом городе Даугавпилс – втором по величине после Риги - на востоке Латвии довольно часто можно найти квартиры по цене за квадратный метр всего 300 долларов.

  • Румыния – от 500 евро за вторичное жилье

Недвижимость в Румынии – одна из самых дешевых в Европе, и может в разы быть ниже по стоимости, чем в некоторых странах ЕС. Покупка квартиры или дома не дает права оформить вид на жительство или получить гражданство – это основной минус такой инвестиции. Также стоит учесть, что купить землю вместе с домом может только юридическое лицо, тогда как частное лицо получает приусадебный участок в пользование на период владения домом.

Самое дорогая недвижимость в Румынии – в центре столицы и на черноморском побережье. Например, у моря цены за кв. м начинаются от 700 евро. Самые дорогие локации для покупки жилья: курорты Мамая и Мангалия –1300-1500 евро за 1 кв.м, ниже цены в курортных зонах Эфорие, Олимп, Констанца.

Квартиры от 12 тысяч евро. Где в Европе можно дешево купить жильеФото: Невысокие цены в больших городах Румынии (скриншот РБК-Украина/imobiliare.ro)

В горных регионах апартаменты и шале также дороже, чем в среднем по стране. Например, в районе Пояна Брашов 1 м. кв обойдется 1000-1200 евро, на курортах Синая и Предял – 900- 1000 евро.

Как и в других странах, столица Бухарест удерживает первенство по стоимости квартир и домов в хороших районах. Например, за 3-комнатную квартиру площадью около 80 кв. м нужно будет отдать 150 тысяч евро. Стоит учесть, что новостройки обойдутся дороже до 20%, чем жилье, которому от 20-30 лет. В пригороде Бухареста дом площадью от 100 кв. м стоит от 200 тысяч евро.

Квартиры от 12 тысяч евро. Где в Европе можно дешево купить жильеФото: Примеры цен на надвижимость в разных городах Румынии (olx.ro)

Немного дешевле квартиры в других больших городах. Вторичное жилье в Яссах, Галаце, Тимишоара можно найти по цене около 800 евро за 1 кв. м. А в сельской местности дома стоят и по 500 евро за 1 кв. м.

  • Португалия – дома с садом в живописных краях

Цены на недвижимость в Португалии в последние десятилетия взлетели из-за популярности среди эмигрантов. Однако подорожали только некоторые регионы - Лиссабон, Порту и Алгарве. В то время как дома в живописной глубинке (сельской местности или небольших городах) можно купить по цене меньше 500 евро за квадратный метр, часто с красивым садом. Например - в Браганса или Каштелу-Бранку вдоль границы с Испанией.

Квартиры от 12 тысяч евро. Где в Европе можно дешево купить жильеКвартиры от 12 тысяч евро. Где в Европе можно дешево купить жильеКвартиры от 12 тысяч евро. Где в Европе можно дешево купить жилье

Фото: Примеры стоимости жилья в Португалии (скриншот РБК-Украина/idealista.pt)

К слову, эксперты отмечают, что недвижимость в Португалии особенно популярна среди украинцев, которых в стране более 40 тысяч. При покупке недвижимости на сумму от 280 000 евро можно претендовать на вид на жительство, через 6 лет в этом статусе можно получить и гражданство. К слову, для получения вида на жительство можно приобрести жилую недвижимость только внутри страны, но не в крупных туристических городах.

Напомним, мы писали, сколько стоит купить квартиру или дом у моря в Черногории.

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