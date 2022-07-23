Що таке "золоті візи" та чому деякі країни відмовляються від них назавжди

Отримати право жити і працювати в одній з країн ЄС — часом складний і довгий процес. Але значно простіше тим, хто може інвестувати в країну. "Золоті візи" дають можливість заможним людям фактично "купити" право на проживання — іноді навіть без необхідності жити в тій чи іншій державі.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews розповідає, що таке "золоті візи" і чому в останні місяці в ЄС все частіше ставлять під питання безпеку такої схеми.

Популярність такої опції в Європейському Союзі знову зростає. У виданні пишуть, що схемою часто користуються британці після Brexit: ті, хто хоче залишитися жити в ЄС після того, як з Союзу вийшла Британія. І ще очікують, що в найближчому майбутньому стане більше таких запитів від американців. У своєму останньому звіті компанія Get Golden Visa прогнозує, що 2022 рік буде найбільш завантаженим роком".

Що таке "золоті візи" та що вони дають

Схеми проживання за інвестиції, також відомі як "золоті візи", дає людям можливість отримати посвідку на проживання в країні, кякщо вони купили там будинок, зробили велику інвестицію або пожертвування. Всі заявники мають бути старші за 18 років, не мати судимостей і мати достатньо коштів, щоб інвестувати в країні.

Є також "золоті паспорти" — програми громадянства за інвестиції. Вони дозволяють іноземцям отримати громадянство за такою ж схемою — якщо інвестують в країну, але мова зазвичай про суттєво більші суми. В ЄС це також дає доступ до багатьох переваг статусу резидента блоку, включаючи вільне пересування між країнами.

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Раніше цього року Європейська комісія закликала уряди ЄС припинити видачу громадянства інвесторам. Так хочуть боротися з "багатомільярдною індустрією отримання громадянства за гроші".

Фото: Кілька країн ЄС надають громадянство за фінансовий внесок в бюджет (unsplash.com)

Після початку повномасштабної війни в Україні з'явилися ще більші побоювання, що така схема може нести загрозу безпеці. У Брюсселі також закликали країни перевірити ще раз, чи мають росіяни, які зазнали санкцій через війну, "золотий паспорт" або візу. А ще раніше в ЄС говорили, сама ідея видачі права на проживання за гроші підриває цінності, що лежать в основі проекту Європейського Союзу.

У лютому уряд Великої Британії відмовився від схеми "золотої візи". Вона дозволяла багатим іноземним громадянам селитися в країні в обмін на те, що вони привозили з собою частину свого стану. Рішення про припинення цієї схеми було прийнято в рамках спроби припинити "брудні гроші" з Росії.

Які країни ЄС пропонують "золоті візи" і які вимоги

Є тільки кілька країн Європи, де все ще пропонують золоті паспорти в ЄС. Одна з таких країн — Мальта. Мінімальна сума інвестицій, яку треба внести — 690 000 євро.

Ось кілька прикладів того, скільки саме коштує отримати посвідку на проживання за інвестиції ще у кількох країнах ЄС.

Португалія

Португалія вважається найзручнішою країною для тих, хто хоче отримати посвідку на проживання за інвестиції. У 2021 році кількість заявок на отримання "золотих віз" в цій країні перевищила 10 000 осіб.

Фото: Португалія - популярна країна серед тих, хто хоче отримати громадянство за інвестиції (unsplash.com)

Тут люди можуть або придбати нерухомість, або інвестувати частину свого стану в країну. Мінімальні інвестиції в Португалії складають 280 000 євро, які можна зробити, купивши нерухомість в районі з низькою щільністю населення. Особливо добре, якщо ви купите житло, яке потребує ремонту.

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Щоб зберегти статус резидента, людям потрібно залишатися в країні всього близько семи днів на рік, а через п'ять років можна претендувати і на те, щоб отримати громадянство. Але в останні місяці в ЗМІ говориться, що велика кількість людей застрягли в країні після того, як Служба у справах іноземців та кордонів (SEF) не дозволила їм продовжити свої "золоті візи".

Італія

Італія — ще один популярний напрям для тих, хто хоче отримати можливість вільно жити в ЄС в обмін на інвестиції. Введена в 2017 році "золота віза" надає громадянам країн, які яне входять в ЄС, отримати посвідку на проживання на два роки в обмін на інвестиції в Італію. Мінімальний розмір інвестицій становлять 500 000 євро.

Власники таких віз також можуть включити свою сім'ю в заявку і скористатися спеціальним податковим режимом. Ті, хто використовує схему і прожив в Італії протягом 10 років, мають право на отримання громадянства.

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Фото: Через 10 років життя в Італії можна претендувати на громадянство (unsplash.com)

Греція

Греція також пропонує "золоті візи", і тут за більшістю відгуків вид на проживання можна отримати найшвидше в ЄС. У країні також вітаються кваліфіковані спецалісти-іноземці: вони можуть отримати дозвіл протягом 60 днів після подачі заяви.

Тут також один з найнижчих порогів для інвестицій — всього 250 000 євро, які треба витратити на нерухомість в країні. Власники "золотої візи" також не зобов'язані постійно залишатися в Греції, щоб зберегти посвідку на проживання. Таким чином, Греція може стати свого роду "другим домом", куди можна приїжджати час від часу, коли вам зручно.

До кінця 2021 року в країні подали 9500 заявок на отримання посвідки на проживання за інвестиційними схемами. Це один з найвищих показників в Європі.

Фото: Не є обов'язковим весь час жити в Греції, якщо ви вже придбали там житло (unsplash.com)

Ірландія

В Ірландії — один з найвищих порогів інвестицій. Тут треба вкласти відразу хоча б 1 мільйон євро, щоб претендувати на громадянство.

Також в рамках так званої програми для інвесторів-іммігрантів в Ірландію посвідку на проживання можна отримати за інвестицію в розмірі 500 000 євро.

Однак у квітні цього року Європейський парламент попередив Ірландію, що така схема вразлива для податкових зловживань. А раніше в березні Ірландія сама призупинила таку схему для громадян Росії в рамках санкцій, які ввели проти РФ через її вторгнення в Україну.

Фото: В Ірландії посвідку на проживання можна отримати за інвестицію у розмірі 500 000 євро (unsplash.com)

Нагадаємо, ми писали, чому росіянам відмовляють у "золотих паспортах".

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