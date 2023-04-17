В Судані міг згоріти літак української авіакомпанії: деталі

Супутникові знімки аеродрому в столиці Судану в Хартумі показали пошкоджені літаки. Одним зі згорілих авіалайнерів може бути Boeing 737-800 української авіакомпанії SkyUp.

На знімках із космосу компанії Maxar видно, що від авіалайнера залишилися лише обгорілі уламки, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

В суданському аеропорту внаслідок спроби державного перевороту 15 квітня були знищені кілька літаків. Один із палаючих літаків SkyUp потрапив на відео очевидців. На аеродромі два літаки цієї авіакомпанії знаходилися поряд.

На супутникових знімках 16 квітня видно, що від одного літака, яким міг бути Boeing 737-800 SkyUp, залишилися уламки. Інший Boeing стоїть на сусідній стоянці. Значних пошкоджень на ньому не видно, але авіалайнер міг отримати пошкодження фюзеляжу, які порушують герметичність салону та роботу систем літака.

Фото: Супутникові знімки Maxar за 16 квітня (twitter.com/JosephHDempsey)

Також з космосу видно, що на іншій стоянці згорів ущент інший пасажирський літак – Airbus A330 авіакомпанії Saudia, який готувався до вильоту до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяд.

Два літаки SkyUp перебували у мокрому лізингу у суданської авіакомпанії Sun Air. З початку 2023 року повітряні судна літали з Хартума до Каїра, Ер-Ріяду та Джидди.

Фото: Один із літаків SkyUp (facebook.com/skyup aero)

В авіакомпанії не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію про стан літака, бо на даний момент немає жодної можливості дістатися до нього, повідомили РБК-Україна у прес-службі авіакомпанії.

Нагадаємо, ми писали, що SkyUp почала перевозити керівництво України під час закордонних візитів.

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