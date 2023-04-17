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В Судане мог сгореть самолет украинской авиакомпании: детали

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Понедельник 17 апреля 2023 15:00
В Судане мог сгореть самолет украинской авиакомпании: детали Фото: Спутниковые снимки аэродрома в Хартуме (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Спутниковые снимки аэродрома в столице Судана в Хартуме показали поврежденные самолеты. Одним из сгоревших авиалайнеров может быть Boeing 737-800 украинской авиакомпании SkyUp.

На снимках из космоса компании Maxar видно, что от авиалайнера остались только обгоревшие обломки, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

В суданском аэропорту в результате попытки государственного переворота 15 апреля были уничтожены несколько самолетов. Один из горящих самолетов SkyUp попал на видео очевидцев. На аэродроме два самолета этой авиакомпании находились рядом.

На спутниковых снимках 16 апреля видно, что от одного самолета, которым мог быть Boeing 737-800 SkyUp, остались обломки. Другой Boeing стоит на соседней стоянке. Значительных повреждений на нем не видно, но авиалайнер мог получить повреждения фюзеляжа, нарушающие герметичность салона и работу систем самолета.

В Судане мог сгореть самолет украинской авиакомпании: деталиФото: Спутниковые снимки Maxar за 16 апреля (twitter.com/JosephHDempsey)

Также из космоса видно, что на другой стоянке сгорел дотла другой пассажирский самолет – Airbus A330 авиакомпании Saudia, который готовился к вылету в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.

Два самолета SkyUp находились в мокром лизинге у суданской авиакомпании Sun Air. С начала 2023 года воздушные суда летали из Хартума в Каир, Эр-Рияд и Джидду.

В Судане мог сгореть самолет украинской авиакомпании: деталиФото: Один из самолетов SkyUp (facebook.com/skyup aero)

В авиакомпании не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о состоянии самолета, потому что на данный момент нет никакой возможности добраться до него, сообщили РБК-Украина в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, мы писали, что SkyUp начала перевозить руководство Украины во время заграничных визитов.

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