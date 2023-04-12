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SkyUp почала перевозити керівництво України під час закордонних візитів: деталі

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Середа 12 квітня 2023 12:52
SkyUp почала перевозити керівництво України під час закордонних візитів: деталі Фото: Літак авіакомпанії SkyUp (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українська авіакомпанія SkyUp уклала договір із державним авіаційним підприємством "Україна", що спеціалізується на перевезеннях посадовців.

Тепер літаками українського лоукостера можуть літати найвищі керівники України під час закордонних візитів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Авіакомпанія SkyUp виконує рейси в інтересах державного авіаційного підприємства "Україна". Літаки авіакомпанії можуть бути задіяні для цієї організації відповідно до умов договору, який діятиме до кінця 2023 року, повідомили виданню у SkyUp.

"Ми раді допомагати державі та виконуємо свої обов’язки відповідально та якісно", – цитує прес-служба перевізника гендиректора SkyUp Дмитра Сєроухова.

Інформацію про заплановані рейси не розголошують, але відомо, що першим першим високим пасажиром став прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Глава уряду 10 квітня вирушив із робочим візитом до Канади.

SkyUp перегнав свій Boeing 737-800 до польського аеропорту Жешув поблизу кордону з Україною. Звідти український прем’єр вилетів до Торонто із проміжною посадкою у столиці Ісландії Рейк’явік на дозаправку.

SkyUp почала перевозити керівництво України під час закордонних візитів: деталі

Фото: Прибуття прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля в Канаду (twitter.com/KamalKheraLib)

Зараз у флоті SkyUp є 12 літаків Boeing 737. Компанія використовує їх із компонуванням на максимальну кількість місць. Денис Шмигаль летів на Boeing 737-800 із 189 місцями. За день до того цей борт SkyUp перевозив пасажирів із Кишинева на замовлення молдавської авіакомпанії Air Moldova.

Нагадаємо, ми писали, що авіакомпанія SkyUp евакуювала останній літак з України.

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