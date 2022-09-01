Как студентам выехать за границу во время войны в Украине: советы

С началом нового учебного года все больше мужчин-студентов пытаются выехать на учебу за границу. В то же время в сети появляется все больше недовольных комментариев о "незаконных" отказах, полученных студентами мужского пола, которые пытаются пересечь границу, чтобы уехать на учебу.

В статье для TRAVEL РБК-Украина разберемся, что происходит с выездом студентов за границу, а также дадим краткие и понятные советы для того, чтобы минимизировать риски отказа при пересечении границы.

Выезд за границу студентов из Украины: какими законами регулируется

Какая законодательная база сейчас регулирует вопросы выезда студентов за границу?

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" для тех, кто получает профессиональное, профессиональное предвысшее и высшее образование, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной или дуальной формах, предусматривает лишь отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

Ни Закон "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" , ни Правила пересечения государственной границы гражданами Украины какой-то отдельный порядок пересечения государственной границы военнообязанными-студентами, поступившими в зарубежные учебные заведения, не устанавливают. Сейчас этот вопрос регулируется разъяснениями Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ"). Сразу отметим, что на практике выезд мужчин-студентов, вступивших до 24 февраля 2022 года и после этой даты происходит по-разному.

В марте военкоматы получили распоряжение от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного предоставлять отсрочку и разрешение на пересечение границы тем военнообязанным, кто учился в иностранных учебных заведениях на момент начала всеобщей мобилизации (24 февраля 2022 года).

На основании этого письма центры комплектования начали выдавать справки студентам, а уже пограничники – выпускать студентов, которые учатся за рубежом. Однако когда начали распространяться нелегальные схемы с подделкой документов об обучении, пограничники стали тщательнее проверять документы. Они обнаружили, что военкоматы выдавали справки еще и тем, кто поступил после начала мобилизации.

Фото: Пересекать границу могут те студенты, которые учились за рубежом на момент начала мобилизации - 24 февраля 2022 года (Getty Images)

Сейчас пересечь границу могут только военнообязанные-мужчины, которые стали студентами до 24 февраля 2022 года. Если, конечно, нет других оснований для отсрочки от мобилизации. Из нашего опыта путь возвращения к очному обучению за рубежом для такой категории лиц требует лишь три шага.

1 шаг: получить подтверждение с места учебы

Чтобы "запустить процесс" для пересечения границы военнообязанному-студенту в первую очередь необходимо получить документы, подтверждающие его статус как иностранного студента университета в двух экземплярах. Работники Государственной пограничной службы отметили, что формальных требований к видам таких документов нет.

Это может быть договор с учебным заведением об обучении по контракту, справка с места учебы или любое другое официальное подтверждение. Однако в этих документах обязательно должно быть указано название учебного заведения, ФИО студента, даты начала и окончания обучения, дневная или дуальная форма обучения и тому подобное. Их также необходимо перевести на украинский и нотариально заверить.

Второе требование - наличие студенческого билета или студенческой визы. Сейчас много студентов, которые не имеют студенческого билета своего учебного заведения, оформляют международный студенческий билет ISIC онлайн и показывают цифровой студенческий билет пограничникам в приложении "Дия".

2 шаг: получить удостоверение об отсрочке и справку для выезда за границу в военкомате

Другой пакет документов для пересечения границы - военно-учетные документы с записью о предоставлении военнообязанному-студенту отсрочки от призыва и справка для выезда за границу для соискателей профессионального предвысшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся за границей по дневной или дуальным формам получения образования.

Фото: Часть документов для пересечения границы надо заранее взять в военкомате (Getty Images)

Поэтому военнообязанному-студенту следует обратиться в военкомат с нотариально заверенными и переведенными вышеуказанными документами об обучении, военно-учетными документами (военный билет, приписное удостоверение и тому подобное) и написать заявление. Сейчас такое заявление рассматривают от двух недель до месяца. Сотрудники военкоматов уверяют, что на медкомиссии таких заявителей не отправляют.

3 шаг: будьте готовы пройти собеседование на границе

Последний шаг - собственно пересечение государственного рубежа военнообязанным студентом в одном из пунктов пропуска через государственную границу Украины. Там работники ГПСУ проверяют документы, подтверждающие право лица для выезда на обучение в иностранном университете, паспорт для выезда за границу. Очень часто проводят короткое собеседование, чтобы проверить правдивость предоставленных документов.

Во время такого собеседования часто задают вопросы относительно будущего обучения. Например:

Язык преподавания? Что именно изучал студент в течение предыдущего учебного года? Иногда пограничники просят рассказать то, что изучил, на языке преподавания.

В каком городе учится? Где жил за границей до войны? Могут также попросить рассказать о городе, где находится учебное заведение.

Почему выбрал именно это учебное заведение? Что нравится в нем? Каковы недостатки?

Пограничники также могут попросить предоставить дополнительные доказательства: квитанции об оплате обучения, переписку с преподавателями, однокурсниками, зачетную книжку, электронный кабинет студента и тому подобное. Также проверяют, пересекал ли границу студент до войны.

Общение с работниками ГПСУ, как правило, длится 10-15 минут. Если у пограничников не будет сомнений относительно правдивости информации об обучении, такому студенту-военнообязанному разрешают пересечь границу. В противном случае даже если все документы, упомянутые в шаге 1 и 2, в порядке, такому лицу могут отказать в пересечении государственной границы.

Фото: Студентам-мужчинам, которые учатся в иностранных ВУЗах, надо быть готовыми пройти собеседование на границе. Между тем студентам женского пола выезд разрешается без ограничений (Getty Images)

Итак, для пересечения границы военнообязанному, который является студентом зарубежного учреждения высшего образования, необходимо тщательно подготовить пакет документов, необходимых для выезда (студенческий билет или студенческую визу, переведенные и нотариально заверенные документы об обучении в зарубежном ВУЗе, а также военно-учетные документы с записью о предоставлении им отсрочки от призыва и справку для выезда за границу, полученную в ТЦК).

Студент должен быть готов ответить на любые уточняющие вопросы, которые могут задавать работники ГПСУ относительно его обучения. Не лишним будет также предварительно позвонить в пункт пропуска, через который планируется пересечение границы, чтобы уточнить, необходимы ли какие-то дополнительные документы для выезда (ведь ситуация и правила пропуска могут меняться и несколько отличаться в зависимости от пропуска).

Обратите внимание. Эти советы для выезда на обучение за пределы Украины касаются в первую очередь студентов-военнообязанных, которые поступили в иностранный ВУЗ до 24 февраля 2022 года. Хоть прямого запрета для выезда для студентов-военнообязанных мужского пола, вступивших в иностранные университеты после этой даты нет, на практике покинуть страну для обучения таким лицам пока очень проблематично.

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