Як студентам виїхати за кордон під час війни в Україні: поради

З початком нового навчального року все більше чоловіків-cтудентів намагаються виїхати на навчання за кордон. У тож же час в мережі з`являється все більше незадоволених коментарів щодо "незаконних" відмов, отриманих студентами чоловічої статі, які намагаються перетнути кордон, щоб виїхати на навчання.

У статті для TRAVEL РБК-Україна розберемося, що відбувається з виїздом студентів за кордон, а також дамо короткі та зрозумілі поради для того, щоб мінімізувати ризики відмови при перетині кордону.

Виїзд за кордон студентів з України: якими законами регулюється

Яка законодавча база наразі регулює питання виїзду студентів за кордон?

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" для тих, хто здобуває професійну, фахову передвищу та вищу освіту, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами, передбачає лише відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Ні Закон "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України" , ні Правила перетинання державного кордону громадянами України якийсь окремий порядок перетину державного кордону військовозобов’язаними-студентами, що вступили до закордонних закладів освіти, не встановлюють. Зараз це питання регулюється роз’ясненнями Державної прикордонної служби України ("ДПСУ"). Відразу зазначимо, що на практиці виїзд чоловіків-студентів, що вступили до 24 лютого 2022 року та після цієї дати відбувається по-різному.

У березні військкомати отримали розпорядження від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного надавати відстрочку та дозвіл на перетин кордону тим військовозобов’язаним, хто навчався в іноземних закладах освіти на момент початку загальної мобілізації (24 лютого 2022 року).

На підставі цього листа центри комплектування почали видавати довідки студентам, а вже прикордонники – випускати студентів, які вчаться за кордоном. Проте коли почали поширюватися нелегальні схеми із підробленням документів про навчання, прикордонники стали ретельніше перевіряти документи. Вони виявили, що військкомати видавали довідки ще й тим, хто вступив після початку мобілізації.

Фото: Перетинати кордон можуть ті студенти, які вчились за кордоном на момент початку мобілізації – 24 лютого 2022 року (Getty Images)

Зараз перетнути кордон можуть лише військовозобов’язані-чоловіки, які стали студентами до 24 лютого 2022 року. Якщо, звичайно, немає інших підстав для відстрочки від мобілізації. З нашого досвіду шлях повернення до очного навчання за кордоном для такої категорії осіб потребує лише три кроки.

1 крок: отримати підтвердження з місця навчання

Щоб "запустити процес" для перетину кордону військовозобов’язаному-студенту в першу чергу необхідно отримати документи, що підтверджують його статус як студента іноземного університету у двох екземплярах. Працівники Державної прикордонної служби зазначили, що формальних вимог до видів таких документів не має.

Це може бути договір із закладом освіти про навчання за контрактом, довідка з місця навчання або будь-яке інше офіційне підтвердження. Проте у цих документах обов`язково має бути зазначено назву навчального закладу, ПІБ студента, дати початку і закінчення навчання, денна або дуальна форма навчання тощо. Їх також необхідно перекласти на українську та нотаріально завірити.

Друга вимога - наявність студентського квитка або студентської візи. Нині багато студентів, які не мають студентського квитка свого навчального закладу, оформлюють міжнародний студентський квиток ISIC онлайн і показують цифровий студентський квиток прикордонникам в застосунку "Дія".

2 крок: отримати посвідчення про відстрочку та довідку для виїзду за кордон у військкоматі

Інший пакет документів для перетину кордону - військово-облікові документи з записом щодо надання військовозобов’язаному студенту відстрочки від призову та довідка для виїзду за кордон для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Фото: Частину документів для перетину кордону треба заздалегідь узяти у військкоматі (Getty Images)

Тому військовозобов’язаному-студенту слід звернутися до військкомату із нотаріально завіреними й перекладеними вищезгаданими документами про навчання, військово-обліковими документами (військовий квиток, приписне посвідчення тощо) та написати заяву. Нині таку заяву розглядають від двох тижнів до місяця. Працівники військкоматів запевняють, що на медкомісії таких заявників не відправляють.

3 крок: будьте готові пройти співбесіду на кордоні

Останній крок - власне перетин державного кодону військовозобов’язаним-студентом в одному з пунктів пропуску через державний кордон України. Там працівники ДПСУ перевіряють документи, які підтверджують право особи для виїзду на навчання в іноземному університеті, паспорт для виїзду за кордон. Дуже часто проводять коротку співбесіду, щоб перевірити правдивість, наданих документів.

Під час такої співбесіди часто ставлять питання щодо майбутнього навчання. Наприклад:

Яка мова викладання? Що саме вивчив студент протягом попереднього навчального року? Іноді прикордонники просять розповісти те, що вивчив мовою викладання.

У якому місті навчається? Де жив за кордоном до війни? Можуть також попросити розповісти про місто, де знаходиться навчальний заклад.

Чому обрав саме цей навчальний заклад? Що подобається в ньому? Які недоліки?

Прикордонники також можуть попросити надати додаткові докази: квитанції про оплату навчання, листування із викладачами, однокурсниками, залікову книжку, електронний кабінет студента тощо. Також перевіряють, чи перетинав кордон студент до війни.

Спілкування із працівниками ДПСУ, як правило, триває 10-15 хвилин. Якщо у прикордонників не буде сумнівів щодо правдивості інформації про навчання, такому студенту-військовозобов’язаному дозволяють перетнути кордон. В іншому випадку навіть якщо усі документи, згадані у кроці 1 та 2, в порядку, такій особі можуть відмовити в перетині державного кордону.

Фото: Студентам-чоловікам, які вчаться в іноземних ВНЗ, закладів треба бути готовими пройти співбесіду на кордоні. Тим часом студентам жіночої статі виїзд дозволяється без обмежень (Getty Images)

Отже, для перетину кордону військовозобов’язаному, що є студентом закордонного закладу вищої освіти, необхідно ретельно підготувати пакет документів, необхідних для виїзду (студентський квиток або студентську візу, перекладені та нотаріально завірені документи про навчання у закордонному ВНЗ, а також військово-облікові документи з записом щодо надання їм відстрочки від призову та довідку для виїзду за кордон, отриману в ТЦК).

Студент має бути готовим відповісти на будь-які уточнюючі запитання, що можуть ставити працівники ДПСУ щодо його навчання. Не зайвим буде також попередньо зателефонувати до пункту пропуску, через який планується перетин кордону, щоб уточнити, чи необхідні якісь додаткові документи для виїзду (адже ситуація та правила пропуску можуть змінюватися та дещо відрізнятися залежно від пропуску).

Зверніть увагу. Ці поради для виїзду на навчання за межі України стосуються в першу чергу студентів-військовозобов’язаних, що вступили до іноземного ВНЗ до 24 лютого 2022 року. Хоч прямої заборони для виїзду для студентів-військовозобов’язаних чоловічої статі, що вступили в іноземні університети після цієї дати немає, на практиці покинути країну для навчання таким особам поки дуже проблематично.

Тим часом деяких студентів, які вчаться за кордоном, не випускають з України. Ми писали, що можна зробити у такому випадку.

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