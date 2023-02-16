Ставлення поляків до українських біженців погіршується: нове опитування

У польському суспільстві міняється ставлення до біженців з України. Готовність приймати українців через майже рік війни знизилася на 20%.

Що впливає на ставлення поляків до біженців, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrayina.pl.

За даними опитування дослідницької групи Openfield від 14 лютого 2023 року, наразі лише 67% респондентів погоджуються приймати біженців з України, тоді як у березні 2022 року підтримку виявляли 88%.

Загалом за рік дослідники провели 5 опитувань настроїв поляків. У травні готовність приймати українців знизилася до 79%, а 24 жовтня – до 71%.

Кількість опитаних, які хотіли б, щоб українці залишилися в Польщі після війни, знизилася з 41,7% до 40,5%. Поляки вважають, що із біженцями пов'язані такі зміни у їхньому житті:

держава надає біженцям кращі пільги, ніж своїм громадянам – 60,4% (у жовтні так вважали 55,7% опитаних);

зростання вартості комунальних послуг (56%);

подорожчання оренди квартир (49,3%);

скорочення кількості пропозицій роботи (47,6%).

Фото: Підтримка України в Польщі (колаж РБК-Україна)

Віра в можливість України зупинити російське вторгнення серед громадян Польщі впала з 43,2% до 37,5%. Не згодні з участю польських військових у війні в Україні 63% опитаних. Найбільші страхи поляків у зв'язку із війною – ризик військових дій на своїй території.

Нагадаємо, ми писали, як поляки сприймають українців через майже рік війни.