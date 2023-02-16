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Отношение поляков к украинским беженцам ухудшается: новый опрос

Фото: Поддержка украинцев в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В польском обществе меняется отношение к беженцам из Украины. Готовность принимать украинцев почти через год войны снизилась на 20%.

Что влияет на отношение поляков к беженцам, TRAVEL сообщает со ссылкой на ukrayina.pl.

По данным опроса исследовательской группы Openfield от 14 февраля 2023 года, только 67% респондентов соглашаются принимать беженцев из Украины, тогда как в марте 2022 года поддержку оказывали 88%.

За год исследователи провели 5 опросов настроений поляков. В мае готовность принимать украинцев снизилась до 79%, а 24 октября – до 71%.

Количество опрошенных, которые хотели бы, чтобы украинцы остались в Польше после войны, снизилось с 41,7% до 40,5%. Поляки считают, что с беженцами связаны следующие изменения в их жизни:

  • государство предоставляет беженцам лучшие льготы, чем своим гражданам – 60,4% (в октябре так считали 55,7% опрошенных);
  • рост стоимости коммунальных услуг (56%);
  • подорожание аренды квартир (49,3%);
  • сокращение количества предложений работы (47,6%).

Фото: Поддержка Украины в Польше (коллаж РБК-Украина)

Вера в возможность Украины остановить российское вторжение среди граждан Польши снизилась с 43,2% до 37,5%. Не согласны с участием польских военных в войне в Украине 63% орошенных. Самые большие страхи поляков в связи с войной – риск военных действий на своей территории.

Напомним, мы писали, как поляки воспринимают украинцев спустя почти год войны.

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