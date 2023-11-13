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Стандартные ставки. Как изменятся выплаты украинцам в Германии в следующем году

Понедельник 13 ноября 2023 12:45
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Стандартные ставки. Как изменятся выплаты украинцам в Германии в следующем году Фото: Украинские беженцы в Берлине (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Германии получают помощь наравне с немцами. Размер выплат в 2024 году увеличится на 12%. Это будет касаться и денег на школьные принадлежности.

Какие будут выплаты с 1 января, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на bundesregierung.de.

Как отмечается на правительственном сайте, стандартные ставки денежной помощи значительно возрастут в 2024 году. Федеральный совет утвердил соответствующее постановление Федерального министерства социальных дел.

"Все, кто зависит от социальной помощи или помощи Bürgergeld (доход граждан, который выплачивают украинским беженцам – ред.), с января 2024 будут получать больше денег. Одинокие взрослые будут получать 563 евро в месяц – на 61 евро больше, чем раньше", – говорится на официальном сайте.

С 1 января 2024 года стандартные размеры социальной помощи и помощи гражданам возрастут на 12%. Помощь Bürgergeld (гражданская помощь) выплачивается как основное обеспечение соискателей работы как немецким гражданам, так и украинцам со временной защитой. Новые суммы выплат будут следующие:

  • одинокие лица/одинокие родители – 563 евро (сейчас 502 евро);
  • в семейной паре на одного партнера – 506 евро (сейчас 451 евро);
  • взрослые в заведениях – 451 евро (сейчас 402 евро);
  • подростки 14-17 лет – 471 евро (420 евро);
  • дети 6-13 лет – 390 евро (сейчас 348 евро);
  • дети до 5 лет – 357 евро (сейчас 318 евро).

Суммы на личные школьные принадлежности также увеличатся примерно на 12%. В первой половине учебного года выплаты возрастут со 116 евро до 130 евро, а во второй половине учебного года – с 58 евро до 65 евро. Школьные принадлежности включают ручки, цветные карандаши, калькуляторы, тетради или материалы для рукоделия.

Напомним, мы писали, какие выплаты из Jobcenter получает семья с двумя детьми в Германии. Стандартное пособие для семьи из четырех человек может составлять от до 1700 евро в месяц.

Также мы рассказывали, какую помощь могут получить украинки в Германии по беременности и родам.

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