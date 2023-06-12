Упрощенная процедура. Как заехать в Украину с домашними животными: правила

Многие украинцы, вынужденно покинувшие Украину из-за вооруженной агрессии РФ, ехали за границу вместе со своими домашними любимцами. А в последнее время многие наши граждане чаще возвращаются на родину.

Как вернуться домой с домашними животными и о каких основных правилах нужно знать, в комментарии TRAVEL РБК-Украина объяснил адвокат АО Legal Strategy Виталий Сокуренко.

Как въехать в Украину с домашними животными: правила

"В этом контексте следует отметить, что процедуру въезда в Украину с домашними животными упростили", – говорит специалист.

На сегодня владельцы животных должны предоставить на границе при въезде в Украину следующие документы:

ветеринарный паспорт европейского образца или сертификат о состоянии здоровья животного;

справка о действующей вакцинации от бешенства;

документ о трогании животного.

"Если таких документов у вас нет, то получить их можно в странах-членах ЕС. Также в европейской клинике можно трогать и вакцинировать животное заранее до пересечения границы", – говорит Виталий Сокуренко.

Фото: Правила ввоза животных в Украину во время войны упростили (Getty Images)

Правила вывоза животных из Украины

По обновленным правилам, которые распространяются на собак, кошек и хорьков (животных-компаньонов), владельцам животного требуется:

правильно идентифицировать животное с помощью микрочипа и вакцинировать от бешенства;

иметь актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства;

иметь при себе действительный паспорт, выданный в одной из стран или сертификат о состоянии здоровья, который соответствует образцу, установленному в законодательстве ЕС.

Проверять правила ввоза животных на территорию ЕС следует проверять в каждом частном случае в зависимости от страны, в которую вы направляетесь.

Напомним, украинцы могут уехать за границу с животными. Для этого необходимо выполнить несколько условий и иметь специальные документы.

Весной этого года в Польше изменили правила ввоза домашних животных для украинцев. Раньше можно было пересечь границу со своими домашними любимцами по упрощенным условиям.

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