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Упрощенная процедура. Как заехать в Украину с домашними животными: правила

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Понедельник 12 июня 2023 16:01
Упрощенная процедура. Как заехать в Украину с домашними животными: правила Фото: Возвращение в Украину с домашними животными (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Виталий Сокуренко

Многие украинцы, вынужденно покинувшие Украину из-за вооруженной агрессии РФ, ехали за границу вместе со своими домашними любимцами. А в последнее время многие наши граждане чаще возвращаются на родину.

Как вернуться домой с домашними животными и о каких основных правилах нужно знать, в комментарии TRAVEL РБК-Украина объяснил адвокат АО Legal Strategy Виталий Сокуренко.

Как въехать в Украину с домашними животными: правила

"В этом контексте следует отметить, что процедуру въезда в Украину с домашними животными упростили", – говорит специалист.

На сегодня владельцы животных должны предоставить на границе при въезде в Украину следующие документы:

  • ветеринарный паспорт европейского образца или сертификат о состоянии здоровья животного;
  • справка о действующей вакцинации от бешенства;
  • документ о трогании животного.

"Если таких документов у вас нет, то получить их можно в странах-членах ЕС. Также в европейской клинике можно трогать и вакцинировать животное заранее до пересечения границы", – говорит Виталий Сокуренко.

Упрощенная процедура. Как заехать в Украину с домашними животными: правилаФото: Правила ввоза животных в Украину во время войны упростили (Getty Images)

Правила вывоза животных из Украины

По обновленным правилам, которые распространяются на собак, кошек и хорьков (животных-компаньонов), владельцам животного требуется:

  • правильно идентифицировать животное с помощью микрочипа и вакцинировать от бешенства;
  • иметь актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства;
  • иметь при себе действительный паспорт, выданный в одной из стран или сертификат о состоянии здоровья, который соответствует образцу, установленному в законодательстве ЕС.

Проверять правила ввоза животных на территорию ЕС следует проверять в каждом частном случае в зависимости от страны, в которую вы направляетесь.

Напомним, украинцы могут уехать за границу с животными. Для этого необходимо выполнить несколько условий и иметь специальные документы.

Весной этого года в Польше изменили правила ввоза домашних животных для украинцев. Раньше можно было пересечь границу со своими домашними любимцами по упрощенным условиям.

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