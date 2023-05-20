Виїзд за кордон з домашніми улюбленцями: головні правила для власників тварин

Українці, які мають домашніх улюбленців, можуть виїхати за кордон з тваринами. Проте для цього потрібно виконати декілька умов та мати спеціальні документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Головні правила для виїзду за кордон з твариною

Одне з найголовніших правил - це наявність чипування та вакцинація тварини проти сказу. Вакцинацію можна зробити з 12 тижнів віку тварини. Ідентифікація повинна бути зроблена раніше, ніж вакцинація.

Всі медичні процедури тварини повинні бути внесені у ветеринарно-санітарний паспорт, який видається у державній ветлікарні.

Крім того, перед поїздкою власники повинні перевірити своїх домашніх улюбленців на сказ. Тест потрібно робити не пізніше, ніж за три місяці до вивезення тварини за кордон, а також мінімально через 30 днів після дати вакцинації.

Міжнародний ветеринарний сертифікат

Одержати міжнародний ветеринарний сертифікат можна, якщо подорожуєте:

залізничним транспортом - зверніться до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону;

автомобілем - до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону або до державного ветеринарного інспектора у пунктах пропуску, але заздалегідь уточнюйте режим роботи.

Нагадаємо, раніше у Польщі змінили правила ввозу домашніх тварин для громадян України.

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