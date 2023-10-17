Сотні українських біженців у Британії втрачають спонсорів: деталі

Уряд Британії закликають прийняти рішення щодо фінансування для українських біженців та продовження їхніх віз. Також – подбати про українців після закінчення спонсорських угод.

Сотні сімей українських біженців у Британії стикаються із потребою шукати нове житло, повідомляє РБК-Україна з посиланням на independent.co.uk.

У звіті Національної контрольно-ревізійної служби (NAO) йдеться про ситуацію з українськими біженцями у країні. З березня 2022 року по 9 жовтня 2023 року Британія надала прихисток 134,7 тисячі українців за візовою схемою Homes for Ukraine.

"Невдовзі уряду потрібно буде прийняти важливі рішення щодо майбутнього схеми, зокрема, чи продовжувати візи понад 3 роки, а також чи продовжувати фінансування для місцевих органів влади та спонсорів, яке зараз завершується до закінчення терміну дії віз. Також потрібно буде ретельно відстежувати ключові ризики, такі як безпека та загроза бездомності після припинення спонсорства", – йдеться в документі.

З початку війни до кінця серпня 4890 сімей з України, які отримали візи Homes for Ukraine, були "бездомними" або ризикували залишитися без даху над головою. За даними NAO, це 8% із 65 117 українських сімей, які користуються візами. З початку 2023 року в будь-який час від 600 до 800 українських домогосподарств проживали в тимчасовому житлі в Англії.

"Що більше спонсорських угод закінчується, то більше зростає ризик бездомності", – зазначається у звіті.

В Асоціації місцевого самоврядування хочуть співпрацювати з урядом, щоб переглянути фінансування для допомоги сім’ям в пошуку постійних домівок, роботи та шкіл, а також щоб підтримати нових і існуючих спонсорів.

Раніше опитування Управління національної статистики (ONS) показало, що більше двом третіх спонсорів за програмою Homes for Ukraine складно надавати підтримку біженцям через зростання вартості життя. Виплати господарям становили 350 фунтів стерлінгів (403 євро) на місяць протягом перших 12 місяців, але їх збільшили до 500 фунтів стерлінгів (576 євро), якщо гість перебував у Великобританії протягом року. Для перших прибулих біженців виплати спонсорам наразі мають завершитися в березні 2024 року.

Згідно з опитуванням, навесні 2023 року 45% українських біженців проживали із тими самими спонсорами, до яких приїхали. 11% переїхали до іншого спонсора з часом. 28% біженців орендували житло, а 4% проживали у тимчасових притулках.

Раніше ми повідомляли, що українських біженців у Швейцарії все менше приймають місцеві сім'ї. Експерти пояснюють це тим, що все менше українців приїжджають до Швейцарії, тому гострого дефіциту місць для їх розміщення немає.

Також стало відомо, що у Норвегії різко зріс потік українських біженців. У зв'язку із цим створять 3000 додаткових місць у центрах екстреного прийому.

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