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Сотни украинских беженцев в Британии теряют спонсоров: детали

Вторник 17 октября 2023 14:30
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Сотни украинских беженцев в Британии теряют спонсоров: детали Фото: Украинские беженцы в Британии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Правительство Британии призывает принять решение о финансировании для украинских беженцев и продлении их виз. Также – позаботиться об украинцах после окончания спонсорских соглашений.

Сотни семей украинских беженцев в Британии сталкиваются с необходимостью искать новое жилье, сообщает РБК-Украина со ссылкой на independent.co.uk.

В отчете Национальной контрольно-ревизионной службы (NAO) говорится о ситуации с украинскими беженцами в стране. С марта 2022 года по 9 октября 2023 года Британия предоставила убежище 134,7 тысяч украинцев по визовой схеме Homes for Ukraine.

"Вскоре правительству нужно будет принять важные решения относительно будущего схемы, в частности, продлевать ли визы более 3 лет, а также продолжать ли финансирование для местных органов власти и спонсоров, которое сейчас завершается до истечения срока действия виз. Также нужно будет тщательно отслеживать ключевые риски, такие, как безопасность и угроза бездомности после прекращения спонсорства", – говорится в документе.

С начала войны до конца августа 4890 семей из Украины, получивших визы Homes for Ukraine, были "бездомными" или рисковали остаться без крова. По данным NAO, это 8% из 65 117 украинских семей, пользующихся визами. С начала 2023 года в любое время от 600 до 800 украинских домохозяйств проживали во временном жилье в Англии.

"Чем больше спонсорских соглашений истекает, тем больше растет риск бездомности", – отмечается в отчете.

В Ассоциации местного самоуправления хотят сотрудничать с правительством, чтобы пересмотреть финансирование для помощи семьям в поиске постоянного жилья, работы и школ, а также поддержать новых и существующих спонсоров.

Ранее опрос Управления национальной статистики (ONS) показал, что более двум третей спонсоров по программе Homes for Ukraine сложно оказывать поддержку беженцам из-за роста стоимости жизни. Выплаты хозяевам составляли 350 фунтов стерлингов (403 евро) в месяц в течение первых 12 месяцев, но они были увеличены до 500 фунтов стерлингов (576 евро), если гость находился в Великобритании в течение года. Для первых прибывших беженцев выплаты спонсорам должны завершиться в марте 2024 года.

Согласно опросу, весной 2023 года 45% украинских беженцев проживали с теми же спонсорами, к которым приехали. 11% переехали к другому спонсору со временем. 28% беженцев арендовали жилье, а 4% проживали во временных приютах.

Ранее мы сообщали, что украинских беженцев в Швейцарии все меньше принимают местные семьи. Эксперты объясняют это тем, что все меньше украинцев приезжают в Швейцарию, потому острого дефицита мест для их размещения нет.

Также стало известно, что в Норвегии резко возрос поток украинских беженцев. В этой связи создадут 3000 дополнительных мест в центрах экстренного приема.

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