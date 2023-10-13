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Українських біженців у Швейцарії припиняють розміщувати у сім'ях: причини

П'ятниця 13 жовтня 2023 13:28
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Українських біженців у Швейцарії припиняють розміщувати у сім'ях: причини Фото: Українці у Швейцарії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українських біженців у Швейцарії все менше приймають місцеві сім'ї. У деяких кантонах у домах швейцарців залишається 10-30% втікачів від війни, а торік ця цифра сягала 65%.

Із чим пов'язана така ситуація, РБК-Україна розповідає з посиланням на swissinfo.ch.

Із початку війни багато швейцарців приймали у себе вдома українських біженців. Зараз таких сімей все менше, хоча кількість відрізняється у кантонах. Експерти пояснюють це тим, що все менше українців приїжджають до Швейцарії, тому гострого дефіциту місць для їх розміщення немає.

"Спочатку прихисток у Швейцарії шукали переважно жінки та діти. Зараз з України прибуває більше соціально вразливих людей, поранених, хворих і людей похилого віку. Або навіть багатодітні сім’ї. Їх важко розмістити в приймаючих сім’ях", – пояснив директор організації Caritas Aargau Фабьєн Ноттер.

Через це Карітас припинила систематично піклуватися про приймаючі сім’ї в кількох кантонах.

Наприклад, у кантоні у травні 2022 року в приймаючих сім’ях жили понад 4000 біженців жили, зараз їх лише 1300. В Аргау у приймаючих сім’ях зараз проживають близько 1500 біженців, у травні 2022 року їх було вдвічі більше. У кантоні Люцерн із загального числа українських біженців у швейцарських родинах залишилися тільки 10%.

Натомість випробувана схема прийому у сім'ях продовжує діяти – у деяких кантонах так розміщують біженців із інших країн.

Тим часом, у Швейцарії розробили план повернення українців додому. Після закінчення війни за вчасний добровільний виїзд українцям платитимуть до 4000 євро.

Раніше ми повідомляли, що українські біженці можуть жити і працювати в Данії до березня 2025 року. Про продовження дії спецзакону заявило Міністерство імміграції та інтеграції країни.

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