Безпрецедентна ситуація. У скандинавській країні різко зріс потік українців

У Норвегії спостерігається різке збільшення потоку українських біженців. У зв'язку із цим створять 3000 додаткових місць у центрах екстреного прийому.

Упродовж останнього місяця понад половина всіх українців, які прибули до скандинавського регіону, звернулися до Норвегії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lifeinnorway.net.

Днями норвезький Директорат у справах іноземців (UDI) повідомив про різке збільшення числа прибуттів біженців із України упродовж останнього місяця. Щотижня до країни стали приїжджати понад 1000 українців.

"За останні чотири тижні близько 60% усіх українців, які прибули до скандинавських країн, звернулися до Норвегії", – розповів директор UDI Фроде Форфанг.

Вважається, що дві третини біженців прибули безпосередньо з України, а третина жили в іншій європейській країні до приїзду до Норвегії.

Через наплив втікачів від війни центр прийому в Роде працює з високою завантаженістю.

"У зв'язку зі збільшенням прибуттів незабаром ми створимо від 2500 до 3000 додаткових місць. Буде створено кілька нових приміщень. Також ми відкладемо плани щодо закриття деяких існуючих екстрених пунктів. Можливо, виникне необхідність у швидкому збільшенні кількості місць, якщо прибуття продовжуватиметься такими темпами", – додав чиновник.

Фото: Українці в тимчасовому центрі у Норвегії (gettyimages.com)

В Управлінні інтеграції та різноманітності (IMDi) наголошують, що з огляду на зростання кількості прибулих, темпи розселення у муніципалітетах мають бути збільшені, щоб запобігти довгому перебуванню людей в пунктах тимчасового прийому. Очікується, що в 2024 році буде потреба у розміщенні 35 000 біженців.

"Це безпрецедентне явище в Норвегії – розселити стільки біженців за такий короткий час. Але отримання статусу резидента – це лише початок. Якщо ми хочемо швидко інтегрувати стільки людей, треба, щоб якомога більше вийшли на роботу. Так можна стати фінансово незалежними та вивчити норвезьку мову", – зауважила директор IMDi Лібе Рібер-Мон.

Очікується, що значна кількість українців восени закінчать навчальні програми та почнуть працювати. З початку війни з України до Норвегії прибули понад 63 тисячі біженців. 51 тисяч із них уже проживають або збираються стати резидентами муніципалітету.

Між тим, за даними Євростату, у кількох країнах Європи зростає кількість українських біженців. Серед них – Німеччина та Нідерланди.

Тим часом у Швейцарії розробили план повернення українців додому. За добровільний виїзд в Україну після закінчення війни платитимуть до 4000 євро.

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