"Сначала удивлялась, потом привыкла". Украинка назвала интересные привычки немцев

Какие традиции стоит перенять украинцам - рассказ киевлянки
Германия приняла множество беженцев во время войны в Украине.
Есть минусы жизни в этой стране (к примеру, бюрократия), также существуют интересные привычки и традиции, которые полезно было бы перенять украинцам. Своим списком наблюдений на этот счет с TRAVEL РБК-Украина поделилась киевлянка Галина Литовченко, которая переехала в эту страну.
"Однозначный минус - бумажная волокита. И вообще в Германии любят много бумаг, и именно по почте пересылают очень много документов. Я сначала удивлялась, но потом привыкла. Однако у немцев точно есть чему поучиться", — говорит женщина.
Фото: В Германии любят создавать уют и продумывают все до деталей (unsplash.com)
Полезные привычки, которые по ее мнению стоит перенять украинцам:
Напомним, мы писали, что будет с выплатами украинцам в Германии, если съездить в Украину.