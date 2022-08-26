"Сначала удивлялась, потом привыкла". Украинка назвала интересные привычки немцев

Германия приняла множество беженцев во время войны в Украине.

Есть минусы жизни в этой стране (к примеру, бюрократия), также существуют интересные привычки и традиции, которые полезно было бы перенять украинцам. Своим списком наблюдений на этот счет с TRAVEL РБК-Украина поделилась киевлянка Галина Литовченко, которая переехала в эту страну.

"Однозначный минус - бумажная волокита. И вообще в Германии любят много бумаг, и именно по почте пересылают очень много документов. Я сначала удивлялась, но потом привыкла. Однако у немцев точно есть чему поучиться", — говорит женщина.

Фото: В Германии любят создавать уют и продумывают все до деталей (unsplash.com)

Полезные привычки, которые по ее мнению стоит перенять украинцам:

сортировка мусор а – в Германии вряд ли кто-то позволит себе выбросить кожуру от банана в бак для стекла;

– в Германии вряд ли кто-то позволит себе выбросить кожуру от банана в бак для стекла; качественная работа и внимание к деталям – нередко в Украине можно увидеть не проложенную до конца плитку на тротуаре. В Германии это практически нонсенс;

– нередко в Украине можно увидеть не проложенную до конца плитку на тротуаре. В Германии это практически нонсенс; рациональное использование ресурсов – это пригодилось бы, особенно учитывая непростую ситуацию с газом и отоплением в Украине из-за войны. По словам Галины, для начала можно взять себе за привычку закрывать кран с водой, пока чистите зубы и вода в это время вам не нужна;

– это пригодилось бы, особенно учитывая непростую ситуацию с газом и отоплением в Украине из-за войны. По словам Галины, для начала можно взять себе за привычку закрывать кран с водой, пока чистите зубы и вода в это время вам не нужна; украшение быта - цветами дома, красивыми клумбами на улице – даже если у немцев небольшая квартира, и есть только один балкон или просто окно, его максимально обставляют горшками с цветами и различными растениями, создавая красоту вокруг себя.

Напомним, мы писали, что будет с выплатами украинцам в Германии, если съездить в Украину.