"Спочатку дивувалася, потім звикла". Українка назвала цікаві звички німців

Які традиції варто перейняти українцям - розповідь киянки
Німеччина прийняла безліч біженців під час війни в Україні.
Є мінуси життя в цій країні (наприклад, бюрократія), також існують цікаві звички й традиції, які корисно було б перейняти українцям. Своїм списком спостережень на цей рахунок з TRAVEL РБК-Україна поділилася киянка Галина Литовченко, яка переїхала в цю країну.
"Однозначний мінус - паперова тяганина. І взагалі в Німеччині люблять багато паперів, і саме поштою пересилають дуже багато документів. Я спочатку дивувалася, але потім звикла. Однак у німців точно є чому повчитися", - каже жінка.
Фото: У Німеччині люблять створювати затишок і продумують все до деталей (unsplash.com)
Корисні звички, які, на її думку, варто перейняти українцям:
Нагадаємо, ми писали, що буде з виплатами українцям у Німеччині, якщо з'їздити в Україну.